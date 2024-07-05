Женщина рассказала, что пришла на встречу в школу по обучению биржевой торговле и получила интересный, но неприятный опыт.

В Киеве международная школа трейдинга Double Case.вскочила в скандал. В частности, будущая ученица этой школы выяснила, чтобы учиться на государственном в Украине, она должна заплатить в разы больше, чем если бы согласилась учиться на языке врага. Об инциденте Марина написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что пришла на встречу по обучению биржевой торговле и получила интересный опыт.

"Заведение находится в центре Киева на Контрактовой. Мужчина, который проводил собеседование, общался со мной на русском и даже не попытался перейти на украинский. Затем назвал тарифы для обучения, 15000 групповое, 2000$ индивидуальное. Ок, послушала и пошла себе", — пишет девушка.

Вскоре после этого менеджер школы написала личное сообщение Кочуру, напоминая о дате лекции, на которую девушку уже записали. Кочур опубликовала переписку с администратором Мариной под своим сообщением.

Как видно из переписки, Кочур отметила, что не хочет учиться из-за русского языка и подчеркнула, что ищет курсы исключительно на украинском языке. В ответ менеджер предложила индивидуальный формат, где преподаватель будет преподавать на том языке, на котором она выберет.

Однако есть один нюанс: индивидуальный курс стоит 2 тысячи долларов, что делает его в 2,5 раза дороже, чем групповой курс на русском языке за 15 000 гривен.

"Чтобы учиться на государственному в Украине, я должна заплатить в разы больше, чем если бы я согласилась учиться языку врага", - заключила Кочур.

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