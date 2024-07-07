Этот омлет способен покорить любое сердце – сочный, пышный, ароматный, так что недаром его для своей любимой готовил главный герой цикла «Ведьмак».

Повторить этот уникальный рецепт омлета на завтрак решила кулинар и фудблогер Annet days.

«Тот самый омлет Геральта для Йенифер из кулинарной книги «Ведьмак». Очень вкусный и сочный, и эти хрустящие овощи и сыр…ммм. Сохраняйте и готовьте своим любимым», - отметила кулинар на странице Инстаграм.

Ингредиенты для такого омлета нужны следующие: 3 яйца, 1 перец Капи, 1 луковица, 1 гриб Эринг или 6-8 шампиньона, 1-2 ломтика сыра, соль по вкусу, масло подослнечное и сливочное для жарки.

Уникальный рецепт омлета на завтрак.

Ход приготовления омлета по этому рецепту такой: грибы следует нарезать на ломтики и быстро обжарить до золотистого цвета. Лук нарезать полукольцами, перец – соломкой и обжарить, но легко.

Готовые овощи следует переложить в другую посуду и накрыть, чтобы не остыли.

Уникальный рецепт омлета на завтрак.

Теперь готовим омлет – 2 белка и щепотку соли взбить до мягкой пены. Яйцо и 2 желтка взбить до однородности. Добавить белки и аккуратно вмешать лопаткой.

«Вылить на разогретую сковороду и готовить под закрытой крышкой до готовности. Положить на половину 1-2 пластинки сыра и подготовленные овощи, накрыть другой половинкой омлета. Готово», - рассказала фудблогер.

Уникальный рецепт омлета на завтрак.

В комментариях к рецепту подписчики на страницу шутят, что нужно еще заклинание, чтобы омлет сам готовился и подчеркивают, что «Геральд разбирается в кулинарии».

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