Ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко считает, что, приготовив соленые или маринованные огурцы, можно влюбить в себя человека, к которому есть чувства.

Рассказывая об этом рецепте маринованных огурцов, Клопотенко признался, что он придуман не им, но он его немного усовершенствовал – добавил имбирь.

«Ибо не удержался. Но в общем-то там все просто. Я вам сейчас пропишу пропорции на пять литровых банок. Также можно юзать соцветия укропа, листьев вишни, хрена, смородины, лавровый и чеснок. Но если не хотите, то не парьтесь, как я говорил, вкус мы там прокачаем с помощью маринада», - рассказал Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Усовершенствованный рецепт маринованных огурцов.

Маринад для огурцов готовится следующим образом: на 7 стаканов воды необходимо добавить 2ст.л. соли, стакан сахара, 6-8 ст.л. кетчуп чили и столовая ложка имбиря.

"Прокипятите, выключите и добавьте стакан уксуса", - прокомментировал Клопотенко ход приготовления аринированных огурцов.

Теперь в стерилизованную банку необходимо положить 400г огурцов, гвоздику, горошину душистого перца, несколько горошин черного перца. Залить маринадом и подержать банку без крышки в кипятке 10-15 минут. Затем плотно закрутите банки.

Усовершенствованный рецепт маринованных огурцов.

Также Клопотенко напомнил, как стерилизуют банки – нужно 20 минут подержать их в духовке при температуре 180 градусов.

В комментариях к рецепту маринованных огурцов люди удивляются маринаду с кетчупом Чили, отмечают, что это очень вкусно или рассказывают, что тоже так любят готовить.

«Очень вам спасибо за этот рецепт. Это какая-то бимба-бомба! Имбирь по чили - это что-то»,

«Это очень вкусный рецепт, мы его уже давно используем»,

«Уже четвертый год так закрываю огурчики. Никакого другого рецепта уже не использую. Огурчики просто идеалы по вкусу»,

«Самые любимые огурцы моих детей»,

«Тоже так консервирую».

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