Нежная, пышная, ароматная – такой будет пицца благодаря тесту, рецептом которого поделился известный шеф-повар и судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский.

Быстрая пицца – это замечательное блюдо, появлению которого будут рады абсолютно все. И взрослые, и дети.

Быструю пиццу можно сделать, когда до прихода гостей остается совсем немного времени. А благодаря рецепту судьи «Мастер Шеф» Владимира Ярославского, домашняя пицца получится не хуже, чем в ресторане.

Для теста Владимир Ярославский предлагает взять следующие ингредиенты: 330г теплой воды, 20г меда (или сахара), 10г свежие дрожжи (можно 12), 7г соли, 500г муки, 20г оливкового масла.

Ход приготовления быстрой пиццы достаточно простой: в теплой воде Ярославский растворил мед и дрожжи и дал активироваться 15 минут. Затем добавил просеянную муку.

«Замесите тесто и вмешайте масло. Накрыть полотенцем или плёнкой, дать постоять 30 мин в теплом месте. Через 30 минут мокрыми руками заложить тесто в 4 раза и снова накрыть, можно повторить пару раз так», - рассказал Ярославский ход приготовления теста для быстрой пиццы на своей странице в Инстаграм.

Рецепт идеального теста для быстрой пиццы.

Тесто, хорошо подошедшее, судья «Мстер Шеф» разделил на три части, сформировал шарики, снова дал постоять 15-20 мин.

Из шарика на мелкой кукурузной каше руками Ярославский сформировал лепешку – движениями выминая воздух от центра к бортам – диаметром 30 см.

Теперь тесто можно выложить на пергамент.

«На сформированное тесто, немного постоявшее, добавляю граммов 120 соуса, граммов 100 моцареллы. И запекаю в предварительно разогретой духовке на максимальной температуре пока не зарумянится!», - рассказал Ярославский.

Рецепт идеального теста для быстрой пиццы.

Рецепт идеального теста для быстрой пиццы.

В соус судья «Мастер Шеф» добавил лук, чеснок, орегано, ароматные травы и помидоры.

Приблизительное время запекания пиццы – 12-14 минут.

В уже готовую пиццу Ярославский добавляет моцареллу или пармезан, рукоколу или свежий базилик, душистое масло и мясную начинку.

«У меня впервые пицца получилась идеальной, тесто мягкое и не сухое!!! Я всегда выпекала при температуре 180 и тесто твердое получалось, а здесь просто как в ресторане»,

«Супер мега крутой рецепт», – комментируют подписчики рецепт быстрой пиццы от Ярославского.

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