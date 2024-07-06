Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 6 июля, что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.
Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 6 июля:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Карта Таро: Двойка Жезлов
Овен, у тебя есть два пути на выбор, и чтобы понять, какой из них лучше для тебя, потребуется некоторое время и тщательная оценка.
Возможно, вам придется немного побороться со своими идеями, прежде чем вы поймете, что хотите сделать. Не спешите принимать поспешное решение.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Карта Таро: Семерка Жезлов
Согласен не соглашаться, Телец. Не все будут сходиться во взглядах друг с другом.
У вас может быть твердое мнение и масса информации, подтверждающей его правильность, но этого может быть недостаточно, чтобы склонить человека на вашу сторону.
Возможно, вам просто придется смириться с тем, что некоторые люди будут такими, какие они есть.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Карта Таро: Шестерка Мечей
У каждого есть прошлое, Близнецы.
Посмотрите, кто вы сейчас, и отчасти вы стали такими из-за того, насколько вы сильны.
Вам кажется, что вам трудно преодолеть это чувство из-за стыда и других негативных эмоций, но вы можете научиться не позволять этому удерживать вас от вашей судьбы.
Рак (21 июня - 22 июля)
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Рак, двигайся вперед, потому что это то, что доставит тебя куда надо. Ты полон энергии, оптимизма и жизни.
Вы так усердно трудились, чтобы добиться успеха, и все, чего вы добились, со временем даст очевидные результаты.
Лев (23 июля - 22 августа)
Карта Таро: Десятка Жезлов
Оглянись вокруг, Лев. Найди минутку, чтобы по-настоящему обдумать все, что у тебя происходит.
Когда вы поймете динамику своей текущей ситуации, это поможет вам узнать, что необходимо изменить, а что можно оставить как есть.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Карта Таро: Королева Жезлов
Чтобы создать свое будущее, потребуется немало креативности и воображения.
Ваша ситуация уникальна, поэтому вам следует мыслить нестандартно и не предполагать, что то, что сработало для кого-то другого, сработает и для вас.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Карта Таро: Девятка Мечей
Свет в конце туннеля есть, даже если вы его сейчас не видите. Трудно чувствовать себя позитивно, когда вы подавлены и отчаялись.
Вам может потребоваться некоторое время, чтобы преодолеть свои сомнения. Но сохранение импульса настолько, насколько это возможно, — это полезный способ преодолеть свой страх.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Карта Таро: Королева Пентаклей
Сохраняйте практический взгляд на вещи. Так легко думать, что вам нужно иметь больше, чем есть на самом деле, из-за других.
Однако рекомендуется придерживаться своего бюджета. Вам нужно жить по средствам. Вселенная предоставит остальное.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Карта Таро: Отшельник
Нормально оставаться дома вместо того, чтобы выходить на улицу и заниматься другими делами.
Вы можете чувствовать себя немного виноватым или думать, что вы не так продуктивны и активны, как обычно, но на данный момент это то, что имеет наибольший смысл.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Карта Таро: Повешенный
Кажется, что никто не знает, чего именно хочет, и это сбивает вас с толку.
Вы можете ждать, надеясь, что в последнюю минуту будет достаточно информации, чтобы сделать то, что вам нужно. Но в то же время вы можете использовать то, что у вас есть сейчас, и не беспокоиться об остальном.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Карта Таро: Луна
Страх неизвестности реален. Возможно, вы позволяете обстоятельствам и ситуациям сдерживать вас.
Но правда в том, что вы не знаете, что происходит за кулисами. Вам нужно сначала это выяснить.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Карта Таро: Туз Кубков
Ваши чувства могут помочь вам принимать разумные и мудрые решения в трудные времена.
Когда вы позволяете себе настроиться на свое сердце и на то, что говорит ваш дух, и считаете правильным, конечный результат может быть удивительным.
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