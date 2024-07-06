Гороскоп на 6 июля для всех знаков Зодиака - этот день искушает нас выворачивать реальность наизнанку в то, что, как мы думаем, хотят услышать другие.

Иллюзии могут казаться идеальными, но честность продвинет нас дальше.

Овен

21 марта – 19 апреля

Коммуникация может быть не совсем рациональной для вас прямо сейчас. Вы можете чувствовать себя очень интуитивным и творческим, но это не всегда хорошо транслируется в групповой обстановке — нюансы могут потеряться в шуме, и слушатели могут обидеться там, где этого не было. Сосредоточьтесь на ведении дневника или другой одиночной творческой работе сейчас, вместо того, чтобы пытаться поделиться своим вдохновением с массами. Вы можете показать людям результаты в другой день, когда почувствуете себя готовыми объясниться более ясно.

Телец

20 апреля-20 мая

Ваше сердце может тянуться к тому, чтобы проводить больше времени с теми, кого вы считаете своей семьей, но профессиональные обязательства могут помешать сделать это более приоритетным в вашей жизни. Хотя ваше решение может зависеть от того, что является приемлемым в финансовом отношении, не позволяйте попыткам угнаться за Джонсами исказить ваше представление о том, куда вам следует тратить свои деньги и время. Ваши деньги пойдут дальше, если вы будете сосредоточены на том, что действительно важно для вас.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Люди вокруг вас сегодня могут быть забавными, но взаимодействие с ними может не полностью удовлетворять вас, особенно если вы чувствуете, что они любят только вашу поверхностную сторону. Это правда, что некоторые люди не находятся в том месте, где они могут удовлетворить ваши более серьезные интеллектуальные потребности, и вам, возможно, придется принять их ограничения в этом отношении. В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы хорошо и беззаботно провести время, поэтому сохраняйте реалистичные ожидания и позвольте себе наслаждаться этим!

Рак

21 июня-22 июля

Сегодня к вам может прийти финансовая поддержка, но любой, кто об этом услышит, может почувствовать себя вправе получить кусок пирога. Если вы не видите веской причины поделиться своими ресурсами в это время, сделайте все возможное, чтобы сохранить эту новость при себе. У вас может возникнуть соблазн придумать сложную историю-прикрытие на случай, если кто-то задаст вопросы, но лучше просто отвечать расплывчато. Люди, скорее всего, не спросят, если вы не поднимете эту тему.

Лев

23 июля – 22 августа

Это день, чтобы наслаждаться собой! Однако, если вы надеялись хорошо провести время сегодня с кем-то из близких, они могут быть не расположены к общению. Хотя такой отказ может разочаровать, разумно помнить, что один человек не может удовлетворить все ваши потребности. Другие друзья, от которых вы давно не слышали ничего, могут приветствовать возможность пообщаться с вами, поэтому свяжитесь с ними и спросите, чем они занимались в последнее время.

Дева

23 августа – 22 сентября

Если в последнее время ваша жизнь превратилась в сплошные обязанности и ответственность, вы можете обнаружить, что вас тянет к какому-то тайному удовольствию, чтобы выплеснуть давление. Секретность может быть самой большой частью волнения для вас, так как вы можете думать, что она позволяет вам поддерживать ваш дисциплинированный и трудолюбивый образ. Однако вы, вероятно, не способны скрывать свой секрет так хорошо, как вы себе представляете. Хорошая новость в том, что большинство людей не будут держать против вас немного шуток!

Весы

23 сентября – 22 октября

Вы, возможно, с нетерпением ждали группового чата с друзьями, но обнаружили, что все они одержимы новой и модной книгой или серией — и по какой-то причине вы просто не чувствуете к ней интереса. Даже если вы не заинтересованы в том, чтобы начать дебаты об этом, вы можете чувствовать себя обделенным. Иногда у друзей, конечно, разные интересы, и вы обязательно найдете тему для разговора, если проявите терпение и позволите разговору развиваться. Вы можете найти способ войти!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Недавние профессиональные достижения могут потерять свой блеск для вас, если кто-то в вашем доме или семье даст понять, что чувствует угрозу от вашего прогресса. Пока вы выполняете свои законные обязанности перед близкими, вы не сделали ничего плохого, но перемены могут быть трудными. Человек, который расстроен, может бояться, что теперь у вас будет меньше времени для него. Даже если это правда, постарайтесь подчеркнуть, что ваш новый статус поможет вам внести свой вклад другими способами.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Попытка общаться с близкими людьми по поводу домашних дел и повседневных дел может быть для вас сегодня неприятной, так как самые простые вещи кажутся запутанными или неясными. Возможно, вам будет приятнее вместе фантазировать о своих больших стремлениях, например, отправиться в путешествие или узнать что-то новое. Проблемы, которые могли вас раздражать, вероятно, не требуют немедленного решения, и переход к общей картине может помочь вам это осознать.

Козерог

22 декабря – 19 января

Чужая щедрость может бросить вызов вашему более практичному отношению к деньгам сегодня. Наблюдатели могут задаться вопросом, на что вы жалуетесь, поскольку ситуация, скорее всего, складывается в вашу пользу. С другой стороны, вы можете обнаружить, что ваша гордость мешает вам принять награду, если вы чувствуете, что не заслужили ее собственными усилиями. Это может предоставить вам хорошую возможность оценить свое отношение к работе. Знайте, что вы можете быть трудолюбивым, не будучи строгим к себе.

Водолей

20 января – 18 февраля

Кто-то из близких друзей или отношений может напомнить вам, как веселиться, особенно если вы в последнее время забыли наслаждаться жизнью. Однако, как только вы разойдетесь, вам, возможно, придется быть осторожнее с деньгами — вы можете почувствовать, что полностью заслуживаете того, чтобы баловать себя, благодаря проявленной ранее сдержанности. Некоторые траты, вероятно, не будут концом света, но постарайтесь сосредоточиться на своей связи с человеком, с которым вы находитесь. Когда вы чувствуете себя любимым, вам может быть неинтересно чрезмерно компенсировать это деньгами.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Хотя усилия по украшению вашего дома могут быть очень успешными, ваши собственные чувства по поводу проекта могут быть более сложными. Возможно, эта работа напоминает вам, что другие, с кем вы живете, похоже, не вкладывают свою ношу в дом. Даже если общение с ними кажется сложным, вы можете усложнить себе задачу, намекая вместо того, чтобы говорить. Убедитесь, что то, чего вы от них хотите, ясно — как вам, так и другим вовлеченным лицам!

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