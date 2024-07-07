Иногда слова этих знаков Зодиака не имеют абсолютно никакого смысла, но вместо того, чтобы признать свои ошибки, они не отступают от спора.

Есть женщины, которые от природы склонны к спорам, эти знаки Зодиака просто ОБОЖАЮТ спорить со всеми и обо ВСЕМ.

Для некоторых людей спорить — это просто развлечение.

Некоторые знаки зодиака будут использовать любую возможность, чтобы поспорить с другими. Эти люди очень задиристые и спорные.

Продолжайте читать ниже, чтобы узнать, женщины с каким знаком зодиака ЛЮБЯТ спорить.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овен — ОЧЕНЬ задиристый знак. Они ЛЮБЯТ всегда быть правым.

Она из тех людей, которые укажут на каждую неправильную вещь, которую вы говорите.

Она тщательно просматривает ваши слова и выявляет любые несоответствия, которые находит.

Овен очень склонен к соперничеству, поэтому он чувствует себя НЕВЕРОЯТНЫМ триумфатором каждый раз, когда побеждает в споре.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Когда Телец начинает спорить с кем-то, она становится настоящей горячкой. Она НИКОГДА не оставит все как есть.

Вы действительно ничего не можете сделать мимо нее. Она никогда не отступит от спора, и она даже устроит сцену, если не добьется своего.

Она может быть ТАКОЙ драматичной, так что не удивляйтесь, если спор возьмет над ней верх.

Лев (23 июля - 22 августа)

Лев любит разжигать драму. Она спорит с другими, потому что это просто забавно для нее.

Она считает, что спор — это интересный способ общения с другими, и не боится подшучивать над своими аргументами.

Спор — это ее способ подшутить над друзьями, но она не понимает, что большинство людей считают споры утомительными, а НЕ веселыми!

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