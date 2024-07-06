Эти знаки Зодиака всегда ищут неприятности, всякий раз, когда у них возникают разногласия с другими, они реагируют, выпуская когти и переходя в режим борьбы.

Знак Зодиака человека может многое рассказать о его характере и о том, как он реагирует на различные ситуации.

Так что звезды могут что-то сказать о том, кто любит ссориться, а кто нет.

Мы все знаем как минимум одну женщину, которая будет затевать скандал при любой возможности.

Ей ВСЕГДА нужно, чтобы все шло так, как она хочет.

Если вы хотите сами увидеть, какие знаки чаще всего ввязываются в конфликт, продолжайте читать ниже.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овен обычно умеет контролировать свой темперамент, но если кто-то делает что-то, что действительно выводит ее из себя, она без проблем начнет с ним ссору.

Когда она злится, от ее ярости нет спасения.

Она будет такой драматичной, и она НЕ просто так это отпустит. Она не боится встать у вас на пути, и она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО даст вам знать, как она зла.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Телец может быть ТАК агрессивным и бескомпромиссным. Когда она сталкивает кого-то лбами, она не отступит.

Как только вы ее заведете, пути назад просто не будет. Когда она злится, она будет совершенно дерзкой и задиристой, и ее не остановить.

Возможно, лучше дать ей остыть, прежде чем вы снова сможете с ней поговорить.

Лев (23 июля - 22 августа)

Нет ярости, подобной ярости Льва. Когда она в ярости, она готова ДРАТЬСЯ.

Ей всегда нужно, чтобы все происходило по ее плану, поэтому, если она с вами не согласна, она станет агрессивной.

Она совершенно наглая и смелая, так что не удивляйтесь, если она покажется вам СЛИШКОМ готовой к драке.

Но не волнуйтесь — если вы извинитесь до того, как ситуация обострится, то, возможно, вам удастся избежать БОЛЬШОЙ драмы.

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