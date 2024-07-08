В этот раз судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице Instagram показал, как приготовить вкусный десерт-завтрак из овсянки за 10 минут.

Это идеальный вариант для тех, кто любит сладкие завтраки. Получается невероятно вкусно, а готовится настолько просто и быстро, что вы успеете его сделать, пока завариваете кофе или чай.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взял:

40 г овсяных хлопьев (мелких)

банан - 0,5 шт.

10 г какао-порошка

100 г молока

0,5 ч.л. разрыхлителя

30 г шоколада (дропсы или просто крошка)

Банан "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разминает вилкой и смешивает до однородности с мелкими овсяными хлопьями, молоком, разрыхлителем и какао-порошком.

Готовую шоколадную массу выливаем в две маленькие формочки для запекания, сверху посыпаем шоколадными каплями или просто крошкой.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво запекает этот десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут. Но можно обойтись и без духовки и приготовить овсяно-шоколадный десерт в микроволновке.

Готовый десерт "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво украшает свежей клубникой – и завтрак готов.

Ранее судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился быстрым рецептом домашнего мороженого, для которого нам понадобится 250 г банана, 250 г абрикосов и вафельные рожки для подачи.

Бананы чистим от кожуры, абрикосы – от косточек, кладем в пакеты и отправляем в морозилку. Охлажденные фрукты перебиваем блендером до однородности и подаем в вафельных рожках.

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