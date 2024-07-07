Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 7 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 7 июля, что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 7 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Жезлов

Доверься своей интуиции, Овен. Твои инстинкты пытаются тебе что-то подсказать, но если ты так занят, как этот внутренний голос привлечет твое внимание?

Тебе нужно сделать тихое время приоритетом. Это единственный способ для твоей души говорить громче, чем твоя жизнь.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Вы можете чувствовать давление жизни во всех направлениях.

Ощущаемое вами притяжение — это сигнал о том, что вы развиваетесь в направлениях, которых раньше не наблюдалось.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Навыки имеют значение, Близнецы, и уровень ваших способностей нельзя недооценивать.

Вам придется вложить время и энергию, но когда вы это сделаете, люди придут и окажут вам поддержку.

Удивительно, как решимость может притянуть в вашу жизнь что-то новое, особенно если вы проявили преданность своей работе.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутая

Ты перестал быть маленьким бойцом, Рак.

Вас часто недооценивают из-за вашего тихого нрава, но когда вы злитесь, будьте осторожны.

Люди могут не знать, что у тебя может быть вспыльчивый характер. На этой неделе ты тоже можешь это продемонстрировать.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Сила, перевернутая

Люди могут думать, что сила – это нечто мощное, но ты же знаешь, Лео.

Вы понимаете, что мягкий подход может иметь такое же влияние, как и твердая позиция.

Вам не обязательно создавать большие волны в мире. Небольшая рябь может быть столь же эффективной.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Дева, вы не решаетесь браться за какую-либо новую работу, но какая-то часть вас готова принять вызов.

Возможно, вы найдете лазейку в своей ситуации, которая поможет вам выжать максимум из своего дня, не жертвуя при этом самыми важными для вас вещами.

Возможно, вам придется отстраниться от того, чего не должно быть в вашей жизни, но вы делаете это по привычке.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Мир

Все происходит по какой-то причине, и если вы обнаруживаете, что вы преуспеваете, а другие нет, это не то, чего нужно стыдиться. Вы можете прокладывать путь для кого-то другого.

Вы могли бы расти, чтобы вы могли заплатить за это позже. Ваш успех — это чья-то выгода, и когда вы становитесь лидером, выигрывают все остальные.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Ты так силен внутри и снаружи. У тебя много власти и влияния на других, и когда ты используешь свою милую сторону, ты получаешь лучшее от каждого.

Вы по-своему влиятельны. Так что будьте мотиватором, Скорпион.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

Некоторое время все было нелегко, но теперь, когда жизнь снова начинает налаживаться, вы наконец-то можете расслабиться и отдохнуть.

Вы все еще можете чувствовать, что пол уходит из-под ног, но это тоже пройдет. Вам нужно дать себе время, чтобы свыкнуться с тем, что вы наконец-то свободны.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая

Тот факт, что вы недавно пережили предательство, может быть причиной того, что вы все еще боитесь снова вступать в отношения.

Для заживления требуется время, и этот процесс может оказаться таким, что вы не готовы торопиться прямо сейчас.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Король Мечей

Вы настолько амбициозны, что порой не знаете, куда направить всю свою энергию.

Вам захочется успокоиться и подумать обо всем, чего вы хотите достичь.

На вашем пути будет много возможностей, но вы не сможете использовать их все. Поэтому выбирайте мудро.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

Фальстарты могут быть такими разочаровывающими. Вы готовы увидеть, как что-то происходит, но звезды не выстроились, и все пошло не так, как вам хотелось.

Это неудобство может пока проявиться в виде звукового сигнала на экране, но не будет длиться вечно.

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