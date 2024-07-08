Вашему вниманию предлагается гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 8 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 8 июля, узнайте, что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Гороскоп Таро на одну карту по знаку зодиака на 8 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Вам, Овну, предстоит тяжелая работа, но прежде чем броситься на что-то, вам нужно «начать, представляя конечную цель».

Нет ничего лучше, чем планировать успех. Иметь представление о том, куда ты хочешь пойти и как ты этого добьешься, будет лучшим способом использовать свою энергию и не чувствовать себя разочарованным позже, когда результаты будут медленными и стабильными.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая

Пришло время высказать свое мнение, Телец. Вы часто долго и упорно думаете, прежде чем поделиться с миром своими мыслями.

Но вы достаточно долго томились и сидели со своими эмоциями. Теперь пришло время открыться и позволить людям услышать то, что вы хотите сказать.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Колесница

Времена тяжелые, но у вас есть выдержка. Хорошая вещь в вас, Близнецы, в том, что вы знакомы с переменами. Фактически, вы катализатор во многих отношениях.

Сейчас вам нужно поработать над тем, чтобы объединить свое стремление к росту с решимостью, основанной на приверженности.

Вы не можете и не должны сдаваться сейчас, пока то, чего вы хотите, наконец не произойдет.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Двойка Кубков

Рак, ты колеблешься в своих решениях, и порой это сводит тебя с ума.

Всегда можно будет добавить еще один аргумент «за» или «против» к списку причин, но сейчас важно с чего-то начать.

Двигаясь в определенном направлении, вы по-настоящему поймете, подходит ли вам выбранный вами путь.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая

Кто-то не рассказывает вам всего, что вам нужно знать, и задержка информации может быть одной из причин, по которой ваш проект или ситуация не работают.

Возможно, вам придется развивать отношения, чтобы заставить кого-то открыться. Если нужна прозрачность, подпитывайте цепочку общения, чтобы взращивать открытость и лучшие разговоры.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Четверка Мечей

Одно дело констатировать факт, но совсем другое — сделать это таким образом, чтобы навести мосты и объединить всех.

При решении проблемы есть риск быть слишком прямолинейным и резким.

Надевайте перчатки, когда сталкиваетесь с раздражительными ситуациями. Эго вовлечено, так что будьте чуткими.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Будьте осторожны, Весы. Никто не любит спорить, и не многие хотят ссориться со сварливым человеком.

Если вы пытаетесь быть справедливым и взвешивать обе стороны, вы можете нарушить равновесие для всех остальных участников процесса.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Правосудие

Справедливости ради, нужно действительно знать, что происходит. Недостаточно просить, чтобы все было определенным образом, Скорпион.

Факты — вот что вам нужно прямо сейчас. Если вы не знаете, что стоит за историей «он сказал — она сказала», то покопайтесь в поисках дополнительной информации. Важно докопаться до сути сплетен.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Паж Жезлов

Вы получите добро на начало проекта, который вы так долго надеялись начать.

Все необходимые материалы и вещи уже в пути. Не думайте, что ваши усилия были напрасны.

Ваши дела идут вперед, и у вас будет много поводов для празднования.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Иерофант

Правила есть правила, и хотя некоторые люди могут захотеть их нарушить, чтобы защитить необходимые изменения, нехорошо отказываться от структур, которые существуют сейчас.

Соблюдайте правило замены вещей: прежде чем убрать одну вещь, убедитесь, что у вас есть что-то еще, чтобы заполнить образовавшийся пробел.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая

Отпусти, Водолей. Беспокойство не улучшит ситуацию. Ты много думал о том, что можно было бы сделать лучше.



Пора отправить прошлое в папку «сделано» и двигаться вперед к будущему.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

Как вы уже знаете, Рыбы, в схватке никто не побеждает.

Но это не значит, что вы не готовы быть немного более настойчивыми при соответствующих обстоятельствах.

Возможно, вы и могущественны, но ваша внутренняя сила и молчание красноречивее всяких слов говорят о том, на что вы способны.

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