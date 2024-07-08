Астрологический прогноз на 8 июля для всех знаков Зодиака уже здесь.

Ежедневный гороскоп на 8 июля выглядит так:

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня вы можете идеализировать свое семейное прошлое. Тем не менее, финансовая проблема может побудить вас заглянуть глубже, и как только вы начнете искать подробности, вы можете обнаружить, что вам трудно получить последовательную историю от или о ваших родителях или других старших родственниках. Вы можете бороться с чьей-то гордостью, особенно если они стыдятся чего-то, касающегося денег или романтики, но они могут быть более откровенными, если вы сможете показать, что не осуждаете их.

Телец

20 апреля-20 мая

Деньги должны сводиться только к фактам и цифрам, однако ваши ожидания относительно того, как все должно идти в финансовом плане, могут усложнить ситуацию. Более того, ваши друзья могут поощрять вас придерживаться чрезмерно оптимистичного взгляда на то, что вы можете себе позволить. Однако сюрприз дома может заставить вас столкнуться с вашей финансовой реальностью сейчас. Даже если вы обеспокоены тем, что другие могут разочароваться в вас в данный момент, правда в конечном итоге освободит вас.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Начальник, родитель или другая авторитетная фигура могут быть очень добры к вам в финансовом отношении прямо сейчас, однако вам, возможно, следует взглянуть на то, сопровождается ли их благосклонность какими-то условиями. Неожиданное взаимодействие или откровение могут привести вас к осознанию того, насколько эта договоренность ограничивает вашу способность выражать себя. Даже если вы решите, что выгоды стоят затрат на поддержание статус-кво, вы будете более уверенными, если будете осознавать, что делаете этот выбор.

Рак

21 июня-22 июля

Хотя вы можете быть уверены, что являетесь живым примером своих высших идеалов, борьба со странными разочарованиями, которые, кажется, возникают из ниоткуда в близких отношениях сегодня, может доказать обратное. Ваши друзья, которые не вовлечены в ситуацию, могут видеть это достаточно ясно, чтобы указать вам на ваши противоречия. Как бы это ни расстраивало в данный момент, если вы примете то, что они говорят, это может помочь вам соприкоснуться со своими более глубокими ценностями.

Лев

23 июля – 22 августа

Сегодня вы можете быть более заметны, чем обычно, на работе или в общественной жизни, что побудит вас пересмотреть, какие части действительно работают для вас. Вы можете подвергать сомнению сообщения, которые вы получили от общества о ваших рабочих привычках — возможно, вам сказали что-то, что ваши нынешние обстоятельства оказались неверными. Вы также могли бы извлечь пользу из рассмотрения финансовых вопросов, которые вы принимаете как должное, таких как налоги или ваш пенсионный план, чтобы увидеть, устроены ли они наиболее выгодным для вас способом.

Дева

23 августа – 22 сентября

Достижение ваших личных целей может оказаться не таким простым, как вам бы хотелось. Какими бы ясными ни были ваши заявленные амбиции, вы можете саботировать себя, если почувствуете, что они не дают вам достаточно места для самовыражения. Если вам сложно определить, что именно вам нужно выразить, вы можете попытаться намеренно рассказать один из своих секретов, чтобы дать себе немного передышки. Идеализация одного из ваших близких отношений на публике также может быть для вас способом получить позитивное внимание сегодня.

Весы

23 сентября – 22 октября

Вам нравится, чтобы мир имел смысл, но динамика вашей семьи может толкать вас на первобытный уровень, не находящийся в вашей предпочитаемой сфере рациональности. Сосредоточение на своей работе для профессионального продвижения может показаться более безопасным путем. Однако, что действительно может вас утешить, так это новости. Наблюдение за потрясениями в большом мире может на самом деле дать вам подтверждение того, что вы не единственный, кто сталкивается с беспорядками, и это может, по крайней мере, заставить вас чувствовать себя менее одиноким.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Ваши близкие отношения могут помочь вам в профессиональном плане неожиданным образом. Новая возможность, которая появляется в результате этого, может дать вам свободу исследовать и выражать себя. Однако в волнении момента обязательно уточните финансовые и логистические детали всего, что предлагается, прежде чем вы что-либо сделаете. Хотя этот разговор может быть не очень приятным, любое недопонимание, возникающее из-за отсутствия ясности на этом этапе, может впоследствии испортить ваши отношения.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Разговор может быть необходим в значимых отношениях, но вы можете не захотеть выкладывать все свои ресурсы на стол. Возможно, есть вещи, которыми вы не хотите делиться в этом контексте, потому что чувствуете, что они принадлежат вашей семье. Что бы вы ни решили делать с ресурсами, по поводу которых у вас такая двойственность, этим отношениям, вероятно, нужны свежие идеи для разделения обязанностей повседневной жизни, поэтому сосредоточьте свою энергию на составлении плана для этого.

Козерог

22 декабря – 19 января

Риск и открытость могут принести вам некоторую финансовую помощь. Вы особенно способны рассказывать другим о том, что происходит с вами сейчас, и кто-то, кто слушает, может быть склонен вносить свой вклад легче, чем вы ожидаете. Самое сложное может быть в том, что принятие их щедрости бросает вызов вашему представлению о себе как о человеке, который полагается на себя. Они, вероятно, дают вам, потому что ценят отношения, которые вы выстроили с ними за это время, так что вы можете гордиться этим.

Водолей

20 января – 18 февраля

Чувство безопасности может прийти от ваших денег сегодня и упорного труда, который вы вложили, чтобы их заработать. Вы можете положиться на успешное, предсказуемое качество этого обмена, особенно если ваши усилия расслабиться и выразить себя, кажется, приносят только разочарование и фрустрацию в последнее время. К счастью, близкие отношения могут вытащить вас из этой колеи и возродить ваш потенциал наслаждаться жизнью. Вы не можете сделать все сами, поэтому позвольте любимому человеку помочь вам в этом.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Хорошие новости в том, что сегодня ваши обязанности могут быть легче, чем обычно. Однако то, что может помешать вашему расслаблению, — это чувство вины за ожидания других, если вы считаете, что должны работать усерднее. Осознайте, что вы не знаете всей истории о том, почему кто-то другой сейчас занят больше, чем вы, — и что вы также не знаете, как все сложится в будущем. Вам не нужно драматично хвастаться перед людьми своим легким днем, просто сосредоточьтесь на своем настоящем моменте и наслаждайтесь им.

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