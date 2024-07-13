Самая благоприятная пора для развития белокрылки – это влажное и теплое лето, а ее самым очевидным появлением на капусте, помидорах и других овощах являются поднимающиеся «тучки» белых насекомых, если прикоснуться к растению.

Каждый хозяин знает, что белокрылка быстро размножается и бороться с ней очень тяжело.

Белокрылка – это один из самых «тяжелых» вредителей. При благоприятной температуре и относительной влажности воздуха цикл развития одного поколения белокрылки завершается в течение 25 дней. В год вредитель может дать 4-5 поколений, в условиях теплицы – до 12 поколений, а на одном растении могут быть представители всех стадий развития белокрылки, что и усложняет эффективность борьбы.

Препараты от белокрылки на капусте.

Листья капусты и других овощей скручиваются, растения увядают и погибают.

"Для регулирования численности белокрылки на капусте и овощных культурах большое значение имеют систематические наблюдения, выявление и ликвидация первичных очагов", - подчеркивают специалисты ГУ "Житомирская областная фитосанитарная лаборатория".

По их словам, опрыскивание растений против белокрылки необходимо при первом появлении вредителя, применяя инсектициды в определенном дежурстве или в сочетании с добавлением прилипача согласно «Перечню пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине».

"Также для контроля популяции белокрылки возможно использование биологических препаратов. К примеру, Актофит (50 мл на 15-25 л воды опрыскивания), Актарофит (60-80 мл/10л воды, опрыскивание).

Теппеки (teppeki) – эффективный инсектицид против белокрылки. Имеет самый длительный период защиты – до 30 дней», - рассказали специалисты.

Среди методов борьбы с белокрылкой есть и механические.

Например, это размещение в междурядьях растений клеевых ловушек желтого цвета. То есть кусок фанеры или картона покрывают клейким веществом (медом, клеем плодовых деревьев).

Препараты от белокрылки на капусте.

Белокрылку привлекает желтый цвет, сев на липкую поверхность оторваться она уже не может.

Также белокрылку смывают мыльным раствором (100 г хозяйственного мыла (без эффекта отбеливания) или 100 мл зеленого мыла на 10 л воды).

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