В июле 2024 года есть неблагоприятные дни, на которые лучше ничего ужасного не планировать, отказаться от принятия решений и начала новых дел.

Названы неблагоприятные даты в июле-2024.

Так, в эти неблагоприятные дети июля астрологи советуют не делать бьюти-процедуры, не принимать важных решений, не оформлять разные соглашения и документы.

Также следует отказаться от поездок и оперативных вмешательств.

Итак, в целом неблагоприятными днями в июле 2024 являются 6, 21, 26, 27. Также есть неблагоприятные даты в целом – это 11, 16, 18, 22, 30.

Также астрологи составляют календарь благоприятных дней для процедуры красоты.

«Месяц, уменьшающийся с 01 по 5 июля и затем с 22 по 31 июля. На нисходящей Луне: лучше всего идут процедуры очищения, лишения чего-то и похудения. А также хорошие мужские стрижки, когда мы хотим дольше сохранить форму прически, эпиляции, окраски корней волос, педикюр», - говорит астролог, таролог и автор канала с прогнозами «Taratoria» Инна.

Также есть период, когда Луна растет – с 7 по 20 июля.

«На растущем месяце хорошие стрижки, если мы отращиваем волосы. Любые процедуры, направленные на питание и улучшение качества кожи/волосы; На рост и увеличение», – рассказала эксперт.

Также астролог посоветовала не назначать серьезные процедуры на часы «Луны без курса».

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