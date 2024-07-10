Кабачковые голубцы удивят нежным вкусом, разнообразят меню и влюбят в себя даже тех, кто не очень любить классическое блюдо.

Так, фудблогер, которая и поделилась рецептом кабачковых голубцов, уверена, что они понравятся всем.

«Как я начала готовить голубцы с кабачком. И это оказалось еще вкуснее оригинала», - подчеркнула фудблогерка Яна на своей странице в Инстаграм.

Ингредиеты для кабачковых голубцов нужны такие: кабачки (2-3 небольших), фарш (например, куриный - примерно 350гр.), зажарка из моркови и лука (пол небольшой морковки и пол луковицы), рис 3 ст.л, томатная паста или томаты, которые нужно немного разбавить водой, а также любимые специи, соль и перец.

Рецепт вкуснейших кабачковых голубцов с ароматным соусом

После того как зажарка приготовлена добавляем ее к фаршу, который посолили и поперчили.

Далее в смесь добавляем сырой рис.

Теперь нарезаем кабачки слайсами с помощью овощечистки. Формируем голубцы.

«Можно использовать несколько слайсов, если один, например, не ровный или надорванный», - рассказала кулинар.

Рецепт вкуснейших кабачковых голубцов с ароматным соусом

Теперь раскладываем кабачковые голубцы в форму для запекания, заливаем томатным соусом, который тоже необходимо приправить и запекаем при 180* примерно 40 минут.

"Это очень вкусно, у вас точно попросят добавки", - заверила кулинар.

Рецепт вкуснейших кабачковых голубцов с ароматным соусом

В комментариях к этому рецепту кабачковых голубцов подписчики на страницу соглашаются, что блюдо действительно очень вкусное.

«Это нереально вкусно, сожалею только, что так мало приготовила, давно не была в таком экстазе от еды, очень спасибо за такой рецепт, всем его теперь рекомендую»,

«Гениально!»,

«Просто и вкусно»,

«Очень классная вариация голубчиков».

Рецепт вкуснейших кабачковых голубцов с ароматным соусом

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