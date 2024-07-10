Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 10 июля.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 10 июля.

Чтобы хорошо помогать другим, важно также помогать себе.

Этот день идеально подходит для формулирования намерений, размышлений об общей картине и попыток решить, на чем сосредоточить свое внимание.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 10 июля.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Любовник, перевернутая

Не все требует от вас принятия решения. Вы можете захотеть добраться до сути вопроса и вообще ничего не решать. Любовь должна быть органичной.

Пообщайтесь немного. Познакомьтесь. Пусть все происходит по мере развития жизни.

Когда вы не торопитесь присваивать звание, все давление снимается, и вы можете быть самим собой и смотреть, к чему приведут эти отношения.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Вы пытаетесь структурировать и организовать план для ситуации, которая на самом деле неуправляема.

Все ваши попытки контролировать ситуацию только сведут вас с ума.

Правда в том, что это очень стресс для вас. Иногда вам нужно отстраниться и не пытаться держаться за то, что вас тянет вниз.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Постоянный конфликт может быть признаком того, что ваша ситуация не изменится.

Когда кто-то решил затаить обиду, вы можете попытаться загладить свою вину, но для того, чтобы все уладить, нужны два человека.

Если вы единственный человек, который пытается что-то сделать, то, возможно, вам стоит остановиться и посмотреть, попытается ли другой человек пойти вам навстречу.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Вы уже некоторое время сосредоточены на внешнем. Сохраните энергию. Отступите. Позвольте себе подумать. Дайте себе время почувствовать.

Когда вы это сделаете, вы обнаружите, что вы так многому научились. Ваша внутренняя жизнь богата всем тем, что вы пережили.

Вы можете многому научиться, если проведете немного времени наедине с собой.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Семерка Кубков, перевернутая

Уделите немного времени, чтобы снова узнать себя. Изучение того, кто вы внутри, — это время, потраченное с пользой.

Знание того, кто вы, может помочь вам, когда вы чувствуете себя растерянным и не знаете, какой путь хотите выбрать в жизни.

Если вы сейчас чувствуете себя сбитым с толку всем происходящим, вернитесь к исходной точке.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Вы обеспокоены, потому что вам не все равно. Но как только вы выразили, как сильно вы хотите, чтобы все было хорошо для вашего здоровья, вам нужно отпустить ситуацию.

Постоянные размышления о проблеме (даже не вашей) приведут к потере сна и снижению эффективности на следующий день.

Лучшее, что вы можете сделать, — это подумать о чем-то другом и вернуть свой разум в центр покоя.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Нет никакой выгоды в том, чтобы убегать от проблемы.

Вам может не нравиться то, что происходит, или то, что вам нужно сделать, но единственный способ разрешить этот конфликт — двигаться вперед и встречать каждую сложную ситуацию лицом к лицу.

Как только вы это сделаете, трудная часть вскоре останется позади, и вы увидите, как все разрешится.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Мечей

Кто-то вас подвел, и это преподало вам тяжелый урок о доверии.

Возможно, некоторое время вы не будете чувствовать себя легкомысленно, поскольку будете постоянно вспоминать произошедшее.

Это болезненно, но хорошая новость в том, что теперь вы видите на расстоянии, когда дела идут не так, и можете настроить себя на то, чтобы знать, когда следует отступить, и не бояться, что вам будет больно.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Не позволяйте текущим финансовым проблемам вводить вас в заблуждение, думая, что они будут длиться вечно.

Что-то хорошее произойдет с вами в финансовом плане. Вы можете получить деньги или счет, который вы считали нужным оплатить, больше не будет подлежать оплате.

В вашей жизни действуют определенные силы, о которых вы, возможно, не подозреваете.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, Перевернутая

То, что вы считали удачным, не оправдалось, и теперь вы задаетесь вопросом, что делать дальше.

Помните, что жизнь — это череда черных и серых ситуаций, которые уравновешивают друг друга.

В настоящее время вы учитесь жить в серых тонах. Продолжайте делать все возможное, и то, что не получилось сейчас, улучшится позже.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Кубков

Доверяйте и имейте веру. Любовь — это такой прекрасный опыт.

Это действительно похоже на падение, поэтому так страшно потерять контроль. Но есть кто-то, кто тебя поймает!

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Королева Мечей

Ваш ум острый, и вы знаете, чего хотите прямо сейчас.

Вы сомневаетесь, но не делайте этого. Прислушайтесь к первой догадке.

Вероятно, вы были правы, когда подумали, что нашли решение.

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