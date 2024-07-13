Кабачковые голубцы могут стать одним из ваших любимых блюд летом, ведь они сочные, вкусные, полезные и достаточно просто готовятся.

Кабачковые голубцы – это одна из прекрасных вариаций классического блюда. Но вместо белокочанной капусты используется кабачок.

А это значит, что не надо ничего проваривать и разбирать потом на листья.

Одним из рецептов кабачковых голубцов и поделилась фудблогер Инна Ключник. И для приготовления этого блюда понадобятся следующие ингредиенты: (для заправки) куриное филе – 800 гр. + сало – 200 гр., лук – 1 шт. сырой + 1шт. жареній, рис – 100 гр. (его необходимо отварить до полуготовности), соль, перец, чеснок (сушеный, копченый). Для соуса к голубцам следует взять масло 30 гр, томатный сок – 2 стакана, сметана – 2 ст.л. и сахар – 1 ч.л.

Как быстро приготовить кабачковые голубцы

Кабачки следует нарезать слайсами. Необходимо, чтобы они были без большого количества семян, иначе разлезутся.

К фаршу добавляем половинку сырого лука, половину жареного, а также рис – перемешиваем.

Добавляем соль, перец и сушеный копченый чеснок.

Как быстро приготовить кабачковые голубцы

Теперь нужно сформировать рулетики. Начинку можно добавить по бокам, чтобы кабачковые голубцы были полнее.

Выкладываем кабачковые голубцы в форму для запекания, сверху добавляем несколько кусочков масла.

К томатному соку добавляем сметану и сахар и заливаем кабачковые голубцы.

Как быстро приготовить кабачковые голубцы

Как быстро приготовить кабачковые голубцы

Закрываем блюдо крышкой и выпекаем час при температуре 180 градусов.

Подавать кабачковые голубцы можно со сметаной и зеленью.

Отметим, что вместо томатного сока можно использовать томатную пасту с добавлением воды.

Как быстро приготовить кабачковые голубцы

Как быстро приготовить кабачковые голубцы

Добавим, что диетологи считают, что кабачки обязательно нужно добавить в свое меню, ведь они очень полезны.

Кроме всего прочего, в кабачках есть пищевые волокна и вода, необходимые для нормальной работы кишечника. Положительно действует клетчатка и на микрофлору кишечника – увеличивает количество полезных бактерий и подавляет рост условно патогенных. Также клетчатка связывает холестерин и желчные кислоты в кишечнике и выводит их из организма.

Таким образом, уменьшаются риски атеросклероза и образования камней в желчном пузыре.

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