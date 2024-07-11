При борьбе с таким опасным вредителем, как белокрылка, применяются не только разнообразные препараты и средства, но и некоторые уловки.

Белокрылка наносит огромный вред капусте, огурцам, тыквам, моркови, томатам, кабачкам и другим растениям. Белокрылка любит влажный воздух и тепло, а максимальной численности достигает во второй половине лета, когда создаются лучшие условия для размножения.

Белокрылка всегда прячется на нижней стороне листьев, предпочитая влажные, затененные участки. Вредители образуют плотные колонии. Самка может отложить до 150 яиц.

«При появлении белокрылки на огурцах вы сразу заметите мелкие желтые пятнышки на листьях, на томатах – скручивание и преждевременное желтение листьев», - предупреждают в Госпродпотребслужбе.

Как защитить овощи от белокрылки.

Для борьбы с уже взрослыми особями белокрылки используют клеевые ловушки.

Для их изготовления понадобятся куски фанеры, выкрашенной в желтый цвет. Поверхность необходимо смазать касторовым маслом, сахарным сиропом с канифолью или вазелином.

"Вредителей привлекает яркий цвет, они садятся на приманки и просто прилипают", - рассказывают эксперты.

После того, как на фанере соберется много насекомых, ее протирают и пропитывают снова. Эффективны против белокрылки и клеевые ловушки, предназначенные для мух.

Как защитить овощи от белокрылки.

А вот опрыскивание растений химическими средствами защиты следует начинать при появлении первичных очагов белокрылки.

«Используя инсектициды в определенном порядке или в сочетании», – советуют специалисты.

К препаратам прибавляют прилипач.

Подчеркнем, что поколения белокрылки растянуты во времени и контроль требуется регулярно.

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