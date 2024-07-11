Бронзовка или оленка мохнатая поражает многие растения, в том числе цветы, бахчевые, плодовые и декоративные деревья, масличные культуры, клубнику виноград и т.д.

В годы массового размножения бронзовка наносит значительный вред садам, ягодникам, овощным и декоративным культурам. Этот вредитель распространен во всех регионах Украины.

Для борьбы с бронзовкой (оленкой мохнатой) есть несколько эффективных методов.

Эти жуки малоактивны, замирают и не летают в утренние и вечерние часы.

«Поэтому их стряхивают с деревьев, кустов на расстеленный брезент, полиэтилен (можно в открытый зонтик), а с низкорослых растений жуков собирают вручную», - рассказывают в Госпродпотребслужбе.

Бронзовку привлекает синий и фиолетовый цвета, которые также используют для сбора вредителя. Под деревьями устанавливают ловушки – ярко-синие или фиолетовые емкости с холодной водой или с водой, с добавлением одного из инсектицидов.

Как гарантированно избавиться от бронзовки.

Еще один эффективный прием массового уничтожения бронзовки основывается на такой особенности ее биологии, как интенсивная опушенность имаго густыми волосками.

Его суть состоит в том, что в период массового заселения бронзовкой кустов или растений их опрыскивают водой внутри дня, когда жуки наиболее активны.

Капли воды концентрируются на волосках, в результате чего жуки теряют двигательную и летную активность. Через несколько минут их струшивают, собирают и уничтожают.

"При высокой численности вредителя такой прием необходимо проводить несколько раз в день", - говорят специалисты.

Как гарантированно избавиться от бронзовки.

Подчеркнем, что бронзовка наиболее активна именно в период цветения, когда химические препараты использовать нежелательно.

Поэтому некоторые хозяева для защиты плодовых высаживают мускари. Эти синие цветы цветут одновременно с абрикосами и благодаря цвету переманивают на себя вредителя. Желтые одуванчики також способны привлечь внимание бронзовки.

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