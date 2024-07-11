Тесто, приготовленное по этому рецепту, является универсальным, так как его можно замесить и для вареников, и для домашних пельменей, и для равиоли или хинкали.

Такое тесто очень просто готовится, а результат получается очень вкусный.

Рецептом поделилась фудблогер и автор книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина.

Для теста понадобятся следующие ингредиенты: 450 г муки (3 стакана), 1 ст. крутого кипятка, 1 яйцо, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли.

Прежде всего муку следует смешать с солью.

«Яйцо разболтать, залить в муку вместе с растительным маслом. Смешать вилкой. Залить кипяток», - рассказала Татьяна о ходе приготовления теста.

Тесто для вареников и пельменей, которое не разлазится.

Тесто необходимо сразу же замесить деревянной ложкой или машиной для затворения теста.

«В конце подмесить руками. Тесто готово! Формируйте свои изделия!», - отметила автор кулинарной книги.

В комментариях хозяйки решили поделиться своими впечатлениями от такого теста для вареников и не только:

«Уже лет 10 пользуюсь именно таким рецептом, только без яиц, постное тесто…»,

Тесто для вареников и пельменей, которое не разлазится.



«Очень эластичное тесто, уже пару лет пользуясь этим вашим рецептом!»,

«Я сегодня слепила впервые в жизни, по этому рецепту. Все откладывала, потому что боялась, что тесто порвется и все будет отдельно. Тесто получилось очень пластичное, приятное, легко раскатывалось и при этом и лепилось тоже очень легко»,

«Делала тесто по Вашему рецепту и на вареники, и на пельмени, очень понравилось, я нашла идеальное тесто, которое не разлезается»,

«Идеальный рецепт теста. Уже приготовила вареников с капустой по этому рецепту» .

Тесто для вареников и пельменей, которое не разлазится.



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