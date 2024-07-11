Такое тесто очень просто готовится, а результат получается очень вкусный.
Рецептом поделилась фудблогер и автор книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина.
Для теста понадобятся следующие ингредиенты: 450 г муки (3 стакана), 1 ст. крутого кипятка, 1 яйцо, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли.
Прежде всего муку следует смешать с солью.
«Яйцо разболтать, залить в муку вместе с растительным маслом. Смешать вилкой. Залить кипяток», - рассказала Татьяна о ходе приготовления теста.
Тесто для вареников и пельменей, которое не разлазится.
Тесто необходимо сразу же замесить деревянной ложкой или машиной для затворения теста.
«В конце подмесить руками. Тесто готово! Формируйте свои изделия!», - отметила автор кулинарной книги.
В комментариях хозяйки решили поделиться своими впечатлениями от такого теста для вареников и не только:
«Уже лет 10 пользуюсь именно таким рецептом, только без яиц, постное тесто…»,
Тесто для вареников и пельменей, которое не разлазится.
«Очень эластичное тесто, уже пару лет пользуясь этим вашим рецептом!»,
«Я сегодня слепила впервые в жизни, по этому рецепту. Все откладывала, потому что боялась, что тесто порвется и все будет отдельно. Тесто получилось очень пластичное, приятное, легко раскатывалось и при этом и лепилось тоже очень легко»,
«Делала тесто по Вашему рецепту и на вареники, и на пельмени, очень понравилось, я нашла идеальное тесто, которое не разлезается»,
«Идеальный рецепт теста. Уже приготовила вареников с капустой по этому рецепту» .
Тесто для вареников и пельменей, которое не разлазится.
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