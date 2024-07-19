Кабачковые котлеты, сочные и малокалорийные, это отдельный вид наслаждения, позволить себе который можно в любой день, особенно в сезон кабачков.

Кабачковые котлеты – это еще одно блюдо из прекрасного летнего овоща. Они очень легко и просто готовятся, а смакуют отлично.

«Простые, быстрые, бюджетные котлетки. Очень вкусно со сметаной», - подчеркнула фудблогер и автор канала с рецептами «Рецепты домашних блюд».

Ингредиенты для кабачковых котлет необходимы: куриный фарш 1 кг, кабачок 1 шт, укроп 1 пучок, яйцо 1 шт, панировочные сухари 1 ст.л., чеснок 1-2 зубчика, соль 1 ст.л., приправа для курицы 1 ч .л., масло для жарки.

Рецепт нежных кабачковых котлет.

Кабачок следует очистить и натереть на крупную терку – отжать сок.

Затем перетертый кабачок объединяем с мясным фаршем, измельченной зеленью, яйцом, сухарями, пропущенным через пресс чесноком, специями и солью.

Рецепт нежных кабачковых котлет.

Хорошо перемешиваем массу и даем ей настояться 15 минут.

«Лепить небольшие котлетки и обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистости по 4-5 минут. Переложить в форму для запекания. Накрыть фольгой», – рассказала кулинар ход приготовления кабачковых котлет.

Рецепт нежных кабачковых котлет.

Котлеты выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов. Время выпекания – 30 минут.

«Подавать со сметаной!», – посоветовала фудблогер.

Если нет возможности или желания готовить в духовке, такие котлеты можно протушить.

«В кастрюлю немного воды. Когда закипит, добавляете в воду обжаренные котлетки. Готовила и в духовке, и так. Больше понравилось, если протушить», - поделилась своим советом одна из подписниц на страницу фудблогера.

Последние новости Украины:

Рецепт летнего кабачкового рулета: удивите своих родных и гостей.

Лучший торт из кабачков: рецепт вкусной и аппетитной закуски.

Главный секрет в заправке: рецепт невероятного салата с кабачком.