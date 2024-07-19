Кабачковые котлеты – это еще одно блюдо из прекрасного летнего овоща. Они очень легко и просто готовятся, а смакуют отлично.
«Простые, быстрые, бюджетные котлетки. Очень вкусно со сметаной», - подчеркнула фудблогер и автор канала с рецептами «Рецепты домашних блюд».
Ингредиенты для кабачковых котлет необходимы: куриный фарш 1 кг, кабачок 1 шт, укроп 1 пучок, яйцо 1 шт, панировочные сухари 1 ст.л., чеснок 1-2 зубчика, соль 1 ст.л., приправа для курицы 1 ч .л., масло для жарки.
Рецепт нежных кабачковых котлет.
Кабачок следует очистить и натереть на крупную терку – отжать сок.
Затем перетертый кабачок объединяем с мясным фаршем, измельченной зеленью, яйцом, сухарями, пропущенным через пресс чесноком, специями и солью.
Рецепт нежных кабачковых котлет.
Хорошо перемешиваем массу и даем ей настояться 15 минут.
«Лепить небольшие котлетки и обжарить на растительном масле с двух сторон до золотистости по 4-5 минут. Переложить в форму для запекания. Накрыть фольгой», – рассказала кулинар ход приготовления кабачковых котлет.
Рецепт нежных кабачковых котлет.
Котлеты выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов. Время выпекания – 30 минут.
«Подавать со сметаной!», – посоветовала фудблогер.
Если нет возможности или желания готовить в духовке, такие котлеты можно протушить.
«В кастрюлю немного воды. Когда закипит, добавляете в воду обжаренные котлетки. Готовила и в духовке, и так. Больше понравилось, если протушить», - поделилась своим советом одна из подписниц на страницу фудблогера.
Последние новости Украины:
Рецепт летнего кабачкового рулета: удивите своих родных и гостей.
Лучший торт из кабачков: рецепт вкусной и аппетитной закуски.
Главный секрет в заправке: рецепт невероятного салата с кабачком.