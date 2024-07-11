Сезон кабачков продолжается и это повод для того, чтобы приготовить блюдо, рецепт которого предложила победительница «Мастер Шеф» и фудблогерка Валерия Матрохина.
А именно – летний рулет из кабачков и цуккини.
«Предлагаю приготовить цветной рулет, добавив ветчины для сытности, рукколы и томатов – для пикантности, сливочный сыр – для нежности», – отметила победительница «Мастер Шеф» на своей странице в Инстаграм.
Ингредиенты для кабачкового рулета нужны такие: цуккини и кабачки – 3 шт., сливочный сыр – 175 г, руккола – 50 г, ветчина – 200 г, вяленые томаты – 6 шт.
Рецепт рулета из кабачков.
Способ приготовления рулета из кабачков:
Сначала необходимо нарезать слайсами цуккини и кабачки, поджарить на сковороде-гриль или гриле, добавить масло и соль.
«Готовим примерно 10 минут в зависимости от толщины слайсов. Главное, чтобы они держали форму и не превратились в кашу», – объяснила Матрохина.
Поджаренные слайсы выкладываем на лист пергамента.
Рецепт рулета из кабачков.
Следующий шаг – выкладываем сверху на слайс слой сливочного сыра. Далее – руккола, ветчина, вяленые томаты и закручиваем рулет.
Теперь кабачковый рулет отправляем в холодильник на 20-30 минут и все, блюдо можно порезать и подавать к столу!
По словам победительницы «Мастер Шеф», во время приготовления блюда можно использовать не сковороду-гриль или гриль, а обычную сковороду.
Рецепт рулета из кабачков.
Подписчики на страницу фудблогера оказались в восторге от рецепта такого блюда из кабачков.
«Так аппетитно выглядит!»,
«Это вкусно!», – пишут они.
Рецепт рулета из кабачков.
Рецепт рулета из кабачков.
Напомним, что кабачки не только вкусные и просты в приготовлении, но и содержат много ценных витаминов и минералов. В частности, кабачки являются источником калия, необходимого для работы сердечной мышцы и восстановления организма после заболеваний, а сок кабачков содержит важную комбинацию витамина В6 и магния, которая полезна нервной системе.
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