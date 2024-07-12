Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 12 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 12 июля.

Если когда-либо и была неделя, когда можно было расслабиться, то это как раз она.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 12 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Пятерка Мечей, перевернутая

Ваша голова все еще кружится от всех драм, которые вы пережили в этом году, и хотя прошлое, несомненно, уже позади, вас все еще не покидает тревожное предчувствие, что пол снова уйдет у вас из-под ног.

Это твой момент, Овен, принимать решения, которые не основаны на страхе. Ты сейчас на другой стороне горы.

Даже если ваш разум все еще не пришел в себя, ваши действия могут помочь остальным начать эту новую главу в жизни.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Какой месяц июль выдался для вас, Телец. Это был подъем в гору, и как раз когда вы думали, что хуже быть не может, бац, так и вышло.

Удивительно, как вы это пережили, и хотя еще так много предстоит сделать, пора праздновать ваши сладкие победы. Вас ждут великие дела.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Королева Мечей

Доверьтесь себе. Даже если вы думаете так, как никто другой не может понять, это не значит, что с вами что-то не так, Близнецы.

В некоторых областях вы более опытны, и именно это делает вас таким уникальным.

На этот раз позвольте себе стать лидером мысли или генератором больших идей в группе. Люди в конечном итоге догонят. Прямо сейчас вы на световые годы впереди остальных.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Отшельник

Быть экстравертом, будучи интровертом, может быть утомительно.

Поэтому вполне нормально, что вам нужен день на восстановление после общения со столькими людьми, когда все, чего вы хотите, — это тишина, покой и время, чтобы свернуться калачиком с хорошей книгой или фильмом.

Не чувствуйте себя виноватым из-за необходимости выделить себе личное пространство. Каждому это нужно время от времени. Они поймут.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Чувство бессилия ужасно, а для вас очень важно чувствовать, что вы полностью контролируете свою жизнь.

Вот вы, полностью дееспособны, и все же, вы никогда не чувствовали себя так раньше. Как будто стены вашей жизни замкнулись, и вы чувствуете себя застрявшим.

Но не теряй надежды, Лев. Это чувства, а чувства могут обмануть тебя, заставив думать, что ложное — реально. Посмотри на ситуацию хорошенько. Посмотри, что происходит вокруг тебя. Вероятно, из этой неразберихи есть выход.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая

Вы думали, что готовы к этому, но были вещи, о которых вы и не подозревали, что они войдут в круг ваших обязанностей.

Часть вас сожалеет, что вы решили прыгнуть обеими ногами. Может быть, вам стоило подождать и прочувствовать все немного дольше.

У вас большая кривая обучения, и есть много возможностей для роста. Но не сдавайтесь, Дева. Если вы удвоите свои усилия, вы наверстаете упущенное в кратчайшие сроки.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Идея, которая у вас была, сейчас в работе. Вы готовы запустить все в действие и двигаться вперед. Вы инициатор. Человек, который заставляет вещи происходить прямо сейчас.

Нет времени на раскачку, и с дверью возможностей, широко открытой для вас, чтобы войти и воплотить свои мечты, все оправдания недействительны. Пришло ваше время сиять и показать людям, на что вы способны.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Королева Кубков

У вас есть нежный путь, и большинство людей мира не видят вашу более мягкую сторону. Они видят вашу резкость, но за всем этим скрывается нежный заботливый человек, который может любить глубоко и полностью.

Не беспокойтесь о том, чтобы показать эту сторону. Будьте уязвимы, Скорпион. Кто-то должен знать, что вы заботитесь и можете выразить эту материнскую энергию, когда это необходимо.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Когда дело доходит до того, чтобы стоять на собственных ногах, Стрелец, вы всегда справляетесь. Да, бывают моменты, когда это кажется изнурительным, но вы же не хотели бы, чтобы было по-другому, не так ли?

Вам нравится знать, что вы живете своей жизнью на своих условиях. Вам не перед кем отчитываться, и это то, что делает вас счастливым. Это то, что делает жизнь стоящей для вас.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Паж Мечей

В последнее время вы пронзительно остры, как нож. Вы можете видеть прямо сквозь шум и находить ту возможность, которая делает путешествие стоящим. Будьте смелы, Козерог.



Вы заставляете вещи происходить, и сейчас самое время работать так усердно, как вы хотите. Ваше видение потребует много работы, но в конце концов оно докажет вам, что вы были правы, преследуя эту цель.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Вы думаете, что вам нужен кто-то, кто будет рядом с вами и для вас, но правда в том, что вы чувствуете это, потому что боитесь действовать в одиночку.

Водолеи, вам нужно выйти из зоны комфорта.

Столкновение с одиночеством и неопределенностью поможет вам почувствовать себя комфортно и научит вас самодостаточности.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Сейчас вы не можете точно сказать, но вы чувствуете, что что-то происходит за кулисами.

Вы знаете, что еще что-то предстоит сделать, или, возможно, кто-то сдерживается и не делится всей своей информацией.

У вас есть выбор, Рыбы. Вы можете игнорировать свои инстинкты, что, скорее всего, будет ошибкой, или вы можете довериться своей интуиции и дождаться всего, что вам нужно, прежде чем сделать шаг вперед.

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