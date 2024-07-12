Ежедневный гороскоп на 12 июля, наша эмоциональная безопасность, наше чувство удовольствия и наше самоутверждение находятся на одной волне.

Овен

21 марта – 19 апреля

Жизнь в последнее время может стать для вас слишком серьезной. Если вы напряжены, попытка спокойно отдохнуть может на самом деле ухудшить ваше самочувствие, так как это даст вам время еще более подробно поразмыслить обо всех ваших тяготах. Подобно тому, как дети обычно лучше спят после пробежек, вы можете увидеть, может ли ваш внутренний ребенок сжечь избыток энергии с помощью шумной игры. Даже если вы не в состоянии вспотеть, просто хороший смех может помочь!

Телец

20 апреля-20 мая

Советы о том, как управлять своей семейной жизнью, могут прийти к вам, хотите вы этого или нет! Вы можете наткнуться на этот совет в книге, которую вы искали сами, или, возможно, друг просто уходит без спроса, но то, что вы слышите, может не резонировать с вами. Если водители на заднем сиденье, кажется, упускают какую-то важную часть уникальной динамики вашей семьи, вам не обязательно делать то, что они говорят. Члены вашей семьи — личности, и ваш лучший выбор, чтобы распутать отношения с ними, — это, вероятно, поговорить с ними напрямую.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Идеализированная авторитетная фигура, которую, кажется, все обожают, может быть у вас на уме сегодня, и не в хорошем смысле. Вы можете быть разочарованы, потому что чувствуете, что этот человек оскорбил что-то, что вы глубоко цените, но беспокоитесь, что делать что-либо, кроме почтения к нему, означает напрашиваться на споры. Вы можете быть в состоянии изложить свою позицию более четко, чем обычно, но постарайтесь сосредоточиться на том, что вы отстаиваете, и что вы предлагаете сделать по этому поводу, а не на том, как другие люди ошибаются.

Рак

21 июня-22 июля

Возвышенные интеллектуальные или духовные идеалы того, какими должны быть отношения, могут свести на нет одного из ваших близких. Вы человек, и хотеть материальной безопасности или удовольствия в этой ситуации нормально, даже если вы чувствуете себя виноватым, потому что считаете, что это кажется поверхностным. Ваша текущая способность к философскому мышлению также может быть использована для защиты ваших интересов. Попробуйте оценить, соответствует ли ваш взгляд на мир вашим потребностям, и действуйте соответствующим образом.

Лев

23 июля – 22 августа

Давление, связанное с необходимостью разделить заслуги за вашу работу с другими, может стать слишком сильным. Хотя вы и можете видеть ценность в том, чтобы занимать второстепенную роль, когда это уместно, все, вероятно, вышло из равновесия, и вы это знаете. Даже если у вас нет проблем с распределением задач, вы заслуживаете признания за свой вклад. Поговорить с кем-то еще, кто имеет к этому отношение, было бы хорошим первым шагом к решению проблемы.

Дева

23 августа – 22 сентября

Социальная деятельность может быть полезной, но обязательства, которые вас интересуют или волнуют в данный момент, могут отвлекать вас от ваших более глубоких потребностей. Возможно, вам сейчас нужно серьезно побыть в одиночестве, чтобы понять, кто вы и чего хотите. Даже если вы чувствуете себя виноватым из-за того, что отстранились от других, если вы не получите необходимый отдых, вы можете стать раздражительным и выместить это на своих товарищах. Связи, которые стоит сохранить, все еще будут там, когда вы вернетесь.

Весы

23 сентября – 22 октября

Распорядок дня на работе и дома может поддерживать вашу жизнь стабильной; вы даже можете достичь этого прочного фундамента, чтобы продвинуться в своих более масштабных карьерных амбициях. Однако вашим самым большим источником удовольствия сейчас может быть ваш более широкий социальный мир. Люди, с которыми у вас нет домашних или профессиональных обязательств, могут быть самыми веселыми людьми в вашей жизни, потому что вы можете просто наслаждаться ими в данный момент. Чтобы освежить свою точку зрения, примите творческую атмосферу этих сообществ.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Ваше с трудом завоеванное понимание того, кто вы и что вам нравится, все еще может не дать простого ответа на вопрос, что вам следует делать со своей жизнью. Еще больше усложняя ситуацию, вы можете получить признание сейчас за то, что не является вашей истинной страстью. Достижимым первым шагом к решению этой дилеммы было бы разрешение себе добиваться любого признания, которое вы можете получить, не чувствуя, что это делает вас поверхностным. Независимо от того, приведет ли это к чему-то большему или нет, вы могли бы использовать победу сейчас.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Возможно, в последнее время вы действительно пытались принять финансовые ограничения и домашние обязанности, даже если это не ваши страсти. Ваша потребность в приключениях прожигает в вас дыру? В семейном бюджете может быть больше места, чем вы думаете, для какого-то рода исследований, будь то физических или интеллектуальных. Поспрашивайте и узнайте, что думают люди в вашем доме или семье о групповом мероприятии. Вы можете быть не единственным, кого охватывает страсть к путешествиям.

Козерог

22 декабря – 19 января

Хотя вы способны прорабатывать сложные вопросы в своей голове, тот важный прорыв, который вам действительно нужен прямо сейчас, может прийти не к вам в одиночку. Вы можете быть более способны, чем обычно, объяснить свою точку зрения другому человеку, что снижает вероятность того, что вас неправильно поймут. Рискните впустить их — в конце концов, они тоже могут быть заинтересованы в результате. Когда вы объедините усилия, вы двое сможете докопаться до сути вещей.

Водолей

20 января – 18 февраля

Новый человек в вашей жизни может быть интересен вам сегодня — или, может быть, вы найдете свежий всплеск энергии в отношениях, которые у вас были долгое время, будь то дружба, бизнес или что-то еще. Дисциплина и практические вопросы, возможно, были важны для вас в последнее время, но тяга, которую вы чувствуете к этой новой связи, показывает, что вы не можете постоянно работать в поте лица. Вам нужен этот приток страсти и креативности, поэтому позвольте себе насладиться им.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Выяснение баланса между вашей социальной жизнью и вашей индивидуальностью может быть для вас разочаровывающим. Перед вами есть несколько путей, из которых можно выбирать, и, возможно, ни один из них не является объективно неправильным, однако все варианты затрудняют обнаружение того, который подходит лично вам. Сосредоточение на практической стороне жизни может быть более легким местом для начала сегодня. Вы можете четко определить, когда задачи из вашего списка дел будут выполнены, и вы можете выполнить их с блеском.

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