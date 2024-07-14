Кабачковые оладьи – это одно из самых популярных блюд в сезон кабачков, но шеф-повар и финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» предлагает их приготовить несколько по-другому.

Кабачковые оладьи – это нежное, полезное и вкусное сезонное блюдо.

Финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» и шеф-повар Николай Люлько на своей странице в Инстаграм предложил всем, кто обожает блюда из кабачков, попробовать приготовить оладьи по-новому.

Итак, ингредиенты для кабачковых оладий понадобятся следующие: цуккини или кабачок 600 г, кукуруза консервированная 400 г, кинза 30 г, зеленый лук 30 г, чеснок 10 г, лук 80 г, соль 10 г, перец черный. – 1 г, яйцо куриное – 1 шт, мука – 80 г, кукурузная мука – 80 г, масло – 90 г.

Такие кабачковые оладьи можно подавать со сметаной, а можно приготовить ароматный соус, рецептом которого Люлько тоже поделился. И для него нужны йогурт 300 г, кинза или петрушка 40 г, сок лимона – 15 г, соль.

Кабачковые оладьи по-новому.

Ход приготовления кабачковых оладий по-новому очень простой, заверил звезда «Мастер Шеф. Профессионалы».

Сначала натираем на мелкой терке кабачок, лук, чеснок. После этого хорошо отжимаем лишний сок.

Добавляем в смесь нарезанную зелень, остальные ингредиенты и замешиваем кабачковое тесто.

Кабачковые оладьи по-новому.

Кабачковые оладьи по-новому.

Теперь выкладываем на разогретую сковороду оладьи и обжариваем на среднем огне.

«Чтобы в середине оладьи дошли до готовности, а снаружи были золотистые», - прокомментировал Люлько ход приготовления оладий.

Теперь готовим соус и кабачковые оладьи можно подавать к столу!

Кабачковые оладьи по-новому.

Отметим, что кукурузную муку можно заменить обычной.

Такой рецепт кабачковых оладий по-новому очень понравился поклонникам финалиста "Мастер Шеф. Профессионалы":

«Это же божественно!»,

«Это огонь! Я заменила всю муку цельнозерновой. Получилось очень вкусно, с легким послевкусием ореха. Спасибо большое, если когда-нибудь буду готовить кабачковые оладьи, то только так»,

«Уж смакую! Кукурузной муки дома не было, заменила манной крупой»,

«Очень вкусно! Попробовал делать, спасибо за рецепт!».

Последние новости Украины:

Когда морковь уже надоела: интересный рецепт кабачков по-корейски.

Рецепт кабачковых голубцов с ароматным соусом: просто и вкусно.

Кабачковый торт, который съедят за минуту.