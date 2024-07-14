Кабачковые оладьи – это нежное, полезное и вкусное сезонное блюдо.
Финалист «Мастер Шеф. Профессионалы» и шеф-повар Николай Люлько на своей странице в Инстаграм предложил всем, кто обожает блюда из кабачков, попробовать приготовить оладьи по-новому.
Итак, ингредиенты для кабачковых оладий понадобятся следующие: цуккини или кабачок 600 г, кукуруза консервированная 400 г, кинза 30 г, зеленый лук 30 г, чеснок 10 г, лук 80 г, соль 10 г, перец черный. – 1 г, яйцо куриное – 1 шт, мука – 80 г, кукурузная мука – 80 г, масло – 90 г.
Такие кабачковые оладьи можно подавать со сметаной, а можно приготовить ароматный соус, рецептом которого Люлько тоже поделился. И для него нужны йогурт 300 г, кинза или петрушка 40 г, сок лимона – 15 г, соль.
Кабачковые оладьи по-новому.
Ход приготовления кабачковых оладий по-новому очень простой, заверил звезда «Мастер Шеф. Профессионалы».
Сначала натираем на мелкой терке кабачок, лук, чеснок. После этого хорошо отжимаем лишний сок.
Добавляем в смесь нарезанную зелень, остальные ингредиенты и замешиваем кабачковое тесто.
Кабачковые оладьи по-новому.
Кабачковые оладьи по-новому.
Теперь выкладываем на разогретую сковороду оладьи и обжариваем на среднем огне.
«Чтобы в середине оладьи дошли до готовности, а снаружи были золотистые», - прокомментировал Люлько ход приготовления оладий.
Теперь готовим соус и кабачковые оладьи можно подавать к столу!
Кабачковые оладьи по-новому.
Отметим, что кукурузную муку можно заменить обычной.
Такой рецепт кабачковых оладий по-новому очень понравился поклонникам финалиста "Мастер Шеф. Профессионалы":
«Это же божественно!»,
«Это огонь! Я заменила всю муку цельнозерновой. Получилось очень вкусно, с легким послевкусием ореха. Спасибо большое, если когда-нибудь буду готовить кабачковые оладьи, то только так»,
«Уж смакую! Кукурузной муки дома не было, заменила манной крупой»,
«Очень вкусно! Попробовал делать, спасибо за рецепт!».
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