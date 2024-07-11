Переможниця кулінарного проєкту «Мастер Шеф» поділилася чудовим рецептом літньої страви з кабачка, яку можна приготувати прямо зараз, у розпал сезону цього корисного овоча.

Сезон кабачків продовжується і це підщодящий привід для того, щоб приготувати страву, рецепт якої запропонувала переможниця «Мастер Шеф» і фудблогерка Валерія Матрохіна.

А саме – літній рулет із кабачків та цукіні.

«Пропоную приготувати кольоровий рулет, додавши шинки для ситності, руколи і томатів — для пікантності, вершковий сир — для ніжності», - зазначила переможниця «Мастер Шеф» на своїй сторінці в Інстаграм.

Інгредієнти для кабачкового рулету потрібні такі: цукіні та кабачки — 3 шт., вершковий сир – 175 г, рукола – 50 г, шинка – 200 г, в’ялені томати – 6 шт.

Рецепт рулету із кабачків.

Спосіб приготування рулету з кабачків наступний:

Спочатку необхідно нарізати слайсами цукіні та кабачки, підсмажити на пательні-гриль або на грилі, додати олію та сіль.

«Готуємо приблизно 10 хвилин, залежно від товщини слайсів. Головне, щоб вони тримали форму та не перетворилися у кашу», - пояснила Матрохіна.

Підсмажені слайси викладаємо на лист пергаменту.

Рецепт рулету із кабачків.

Наступний крок – викладаємо зверху на слайс шар вершкового сиру. Далі - рукола, шинка, вʼялені томати та закручуємо рулет.

Тепер кабачковий рулет відправляємо в холодильник на 20-30 хвилин і все, страву можна нарізати і подавати до столу!

За словами переможниці «Мастер Шеф», під час приготування страви можна використати не пательню-гриль або гриль, а звичайну пательню.

Рецепт рулету із кабачків.

Підписники на сторінку фудблогерки виявилися у захваті від рецепту такої страви з кабачків.

«Так апетитно виглядає!»,

«Це смачно!», - пишуть вони.

Рецепт рулету із кабачків.

Рецепт рулету із кабачків.

Нагадаємо, що кабачки не тільки смачні та прості у приготуванні, але й містять багато цінних вітамінів і мінералів. Зокрема, кабачки є джерелом калію, необхідного для роботи серцевого м’яза і відновлення організму після захворювань, а сік кабачків містить важливу комбінацію вітаміну В6 і магнію, яка корисна для нервової системи.

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