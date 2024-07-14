Запеканка из капусты – это отличный способ объединить большую пользу и вкус.
«Получайте удовольствие от процесса. Вам нужно только 6 ингредиентов, 5 действий и 25 минут всего», - отмечал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм .
А именно: брокколи, цветная капуста, сыр, арахис, яйца и сливки.
Также Клопотенко советует добавить свежемолотый перец и соль.
Рецепт запеканки из капусты.
Ход приготовления запеканки из капусты: брокколи и цветную капусту следует порезать и отварить в кипящей воде 1 минуту.
"Промойте холодной водой, чтобы остановить ее внутренний процесс приготовления (да, любой продукт продолжает готовиться даже после того, как вы сняли его с огня)", - рассказал Клопотенко.
Теперь капусту необходимо переложить в смазанную сливочным маслом форму, добавить свежемолотый перец, арахис и 100г тертого сыра.
Следующий шаг – взбейте 3 яйца со сливками (300мл) и солью.
Заливаем капусту и посыпаем сверху тертым сыром (100 г).
«Запекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов», – рассказал Клопотенко о ходе приготовления запеканки из капусты.
Рецепт запеканки из капусты.
Шеф-повар подчеркнул, что сочетание капусты со свежемолотым перцем, арахисом и молочным сыром – «простое и чертовски гениальное».
Подавать запекану нужно горячей.
«Супер вкусно, уже попробовали»,
«Вкуснятина!»,
«Классное блюдо» , – комментируют рецепт запеканки из капусты подписчик на страницу Евгения Клопотенко.
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