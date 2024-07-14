Для приготовления запеканки, рецептом которой поделился ресторатор, шеф-повар и победитель Мастер Шеф Евгений Клопотенко понадобится немного ингредиентов и всего 25 минут.

Запеканка из капусты – это отличный способ объединить большую пользу и вкус.

«Получайте удовольствие от процесса. Вам нужно только 6 ингредиентов, 5 действий и 25 минут всего», - отмечал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм .

А именно: брокколи, цветная капуста, сыр, арахис, яйца и сливки.

Также Клопотенко советует добавить свежемолотый перец и соль.

Рецепт запеканки из капусты.

Ход приготовления запеканки из капусты: брокколи и цветную капусту следует порезать и отварить в кипящей воде 1 минуту.

"Промойте холодной водой, чтобы остановить ее внутренний процесс приготовления (да, любой продукт продолжает готовиться даже после того, как вы сняли его с огня)", - рассказал Клопотенко.

Теперь капусту необходимо переложить в смазанную сливочным маслом форму, добавить свежемолотый перец, арахис и 100г тертого сыра.

Следующий шаг – взбейте 3 яйца со сливками (300мл) и солью.

Заливаем капусту и посыпаем сверху тертым сыром (100 г).

«Запекайте 20-25 минут при температуре 180 градусов», – рассказал Клопотенко о ходе приготовления запеканки из капусты.

Рецепт запеканки из капусты.

Шеф-повар подчеркнул, что сочетание капусты со свежемолотым перцем, арахисом и молочным сыром – «простое и чертовски гениальное».

Подавать запекану нужно горячей.

«Супер вкусно, уже попробовали»,

«Вкуснятина!»,

«Классное блюдо» , – комментируют рецепт запеканки из капусты подписчик на страницу Евгения Клопотенко.

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