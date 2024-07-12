Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 13 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Расклад Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 13 июля.

Жизненный путь 7 — это отдых, чтение, спокойное изучение и интенсивные размышления.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 13 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Иерофант

В коне этой недели вы столкнетесь с людьми, которые, судя по всему, добились успеха в жизни, делая все «так, как должно быть» и не нарушая правил.

Но вы готовы к переменам, Овен. К большим, поэтому это не сработает для вас, и это может быть тот самый момент, когда вы начнете задумываться, стоит ли вам угрожать статус-кво уходом.

Но сейчас это хорошая идея узнать, что сделали другие и почему. Затем, с помощью стратегии, вы можете внести изменения, которые, по вашему мнению, улучшат ситуацию, и заставить всех принять ваши идеи. Выигрыш-выигрыш.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Влюбленные

Вы испытываете разделенную любовь, и это сказывается на вас.

У вас здесь два пути, и путешествие расходится. Вам нужно выбрать один из них, и вам будет нелегко принять решение.

Вы хотите и то, и другое, а это невозможно. Вы не можете быть в двух местах одновременно, и с ограниченной энергией все будет работать только тогда, когда вы сфокусированы, как лазерный луч, на чем-то одном.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Колесо Фортуны

Вы так долго топтались на месте, что когда наконец достигаете точки, в которой чувствуете, что справитесь, начинаете терять запал.

Только на этот раз, Близнецы, вам придется поднапрячься больше, чем когда-либо в прошлом. Вы так близки к золоту в своей жизни. Не останавливайтесь сейчас, вы недооцените себя.

Даже если кажется, что последний отрезок пути потребует от тебя всего и даже больше, у тебя есть силы, чтобы выдержать. Это то, для чего ты был рожден.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Отшельник

Вы интуитивная личность, и именно поэтому вам нужно уединяться больше, чем большинству других знаков зодиака.

Чудесно быть в центре всех событий, но после долгих выходных, проведенных в обществе и тусовках, какая-то часть тебя уже устала, и, несмотря на все усилия, тебе просто нечего дать. Ты должен дать себе, вот почему.

Вот где вам нужно надавить на педаль газа и решить, что вы не будете принимать никаких приглашений, пока полностью не перезарядитесь. Больше ничего не будет поставлено на вашу тарелку, пока вы не скажете, что готовы к этому. И вам не потребуется много времени, чтобы достичь этого, как только вы отключитесь и перезарядите свои духовные батареи.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Мир

Вы не из тех, кто сидит и ждет возможности постучать в дверь. На самом деле, вы идете за удовольствием — и это видно.

В последнее время вы добились немалого, Лео, и после медленного года, полного неудач и разочарований, вы работаете вдвое усерднее, чтобы добиться желаемого.

Ваш рецепт успеха сводится к следующему: просыпайся, выкладывайся по полной, ложись спать, повторяй.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Дурак

Вы поступили не в своей тарелке, когда бросились во что-то без плана. О чем вы думали, Дева? Вы думали, что разберетесь со всем по ходу дела. Что самое худшее могло случиться.

Но теперь вы здесь с небольшим кусочком скромного пирога на тарелке. Вы понимаете, что, возможно, вам следовало дать вещам время, когда они были должны. Еще не поздно немного отступить. Это будет неприятно, но это необходимое зло, которое вы должны сделать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Маг

Покажите людям, из чего вы сделаны. Вы так талантливы, Весы, и несмотря на то, что вы очень скромны, вы часто скрываете тот факт, что вы очень много работали, чтобы достичь того, что вы имеете сегодня.

Пришло время вырваться из своей скорлупы и продемонстрировать немного своих навыков. Возможно, вам не хочется хвастаться, но нет ничего лучше, чем действительно владеть тем, что у вас есть, и позволять другим наслаждаться тем, как вы делаете свое дело.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Звезда

Вы хотите, чтобы что-то произошло, но ваше терпение на исходе. Вы, возможно, так устали ждать.

Карта Таро Звезда показывает, что вам нужно просить, чтобы что-то изменилось. И молитва не обязательно должна быть каким-то формальным актом, где вы напрямую говорите с богом.

Вся ваша жизнь может быть живой молитвой, где вы делаете вещи, которые сигнализируют вселенной о том, что вы готовы к большему. Энергия, которую вы излучаете каждый день, показывает состояние вашего сердца.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Повешенный

Кто любит ждать? Не ты, Стрелец. Ты родился готовым, так что пока все остальные еще протирают глаза ото сна, ты уже сделал больше дел, чем люди делают за неделю.

Само собой разумеется, что вы испытываете беспокойство по поводу сроков достижения своих целей. Это большая неделя для вас, и может произойти много замечательных вещей.

Вы не хотите оказаться застигнутыми врасплох, потому что вы ждали кого-то, кто не готов. Вы должны выйти и получить свое, даже если это означает оставить кого-то позади.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Луна, перевернутая

Вам не нужен никакой негатив в вашей жизни, Козерог. Так что, когда вы начинаете замечать, что друг или человек ведет себя немного подозрительно, вы называете меня tout.

Хорошо, что вы это поняли и хватило смелости высказаться и сказать об этом. Это немного разочаровывает, но, если говорить реалистично, жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с людьми, чьи намерения нечисты.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Мечей

Решения, решения, Водолей. Так много вариантов и так много путей, по которым все может пойти, если ты выберешь что-то одно вместо другого. На самом деле, здесь нет никаких предсказаний будущего.

Вы можете гадать и составлять списки плюсов и минусов, но единственное, что скажет вам наверняка, сделали ли вы правильный выбор, — это опыт. Вы не узнаете, пока не попробуете, поэтому выбирайте то, что кажется разумным, и смотрите, как все получится.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Что-то выигрываешь, что-то проигрываешь. Нельзя бросать деньги на проблему и надеяться, что она решится.

Возможно, когда вы были в этом, это казалось вам единственным выбором. Теперь вы видите вещи в новом свете.

Единственный способ по-настоящему вернуть себе контроль над этим вопросом — отряхнуться и уйти.

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