Ваш знак зодиака влияет на то, какой вы родитель, во многих отношениях: на особенности вашего характера , на то, как вы выражаете горе или радость, и на то, как вы относитесь к другим — особенно к своим детям.

Узнайте, какой вы родитель, согласно вашему знаку Зодиака.

Какие знаки зодиака являются хорошими родителями?

Овен (21 марта - 19 апреля)

Хорошая новость в том, что ваша пламенная натура делает вас прекрасным защитником вашего ребенка. Вы выступите против кого угодно ради блага вашего ребенка.

Но поскольку Овен — знак войны, вы можете ввязаться в серьезные споры со своими детьми. Постоянные столкновения лбами могут сделать подростковые годы напряженными для всех заинтересованных сторон.

Телец (20 апреля - 20 мая):

Проблема родителей-Тельцов в том, что, поскольку они сами любят красивые вещи, которые могут повысить социальный статус, они иногда могут перегибать палку, когда дело касается их детей. Вы можете показать, что любите их, просто любя их.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

У вас твердые убеждения и очень сильные моральные принципы, что делает вас подходящим родителем.

Однако одно из качеств, которым известны Близнецы , — это их постоянно меняющееся настроение. Поскольку дети жаждут постоянства и стабильности, обязательно держите свои эмоциональные перепады настроения под контролем.

Рак (21 июня - 22 июля)

Семья — это все для родителя-Рака, и вы самый заботливый воспитатель в зодиаке . Вы заботитесь о том, чтобы ваш дом был чудесно теплой средой для вашего ребенка, в которой он может процветать.

Ваша проблема в воспитании заключается в том, что вы склонны быть немного чрезмерно опекающими. Вы не хотите воспитывать кого-то, кто будет слишком напуган, чтобы покинуть гнездо.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы почти всегда крутые папы или мамы. Ты помнишь, каково это было быть молодым и веселиться, потому что в голове ты все еще такой.

Тем не менее, вы можете стать немного слишком восторженным и драматичным , и вам будет трудно не затмить всех в комнате, включая собственного ребенка. Позвольте вашему ребенку иногда быть в центре внимания.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Быть родителем означает делать 500 дел одновременно, и вы преуспеваете в организации. Вы управляете расписанием своего ребенка как профессионал, и ваш ребенок процветает благодаря структуре и распорядку, которые вы ему даете.

Но будьте осторожны, чтобы не быть слишком перфекционистом, когда дело касается ваших детей. Детям нужно терпеть неудачи и совершать ошибки, чтобы учиться на них. Не вините своих детей или себя за то, что вы не идеальны.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы справедливы, уравновешены и ласковы . Вы любите делиться опытом и культурой со своими детьми и больше всего любите семейный отдых.

Однако вы можете быть немного нерешительны и также испытывать трудности с применением дисциплины. Не позволяйте детям путать вашу доброту и справедливость со слабостью.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

У вас удивительно развита интуиция , особенно когда речь идет о том, что происходит с вашими детьми.

Известно, что вы контролируете жизнь своих детей на микроуровне, поэтому постарайтесь помнить, что у ваших детей своя собственная жизнь, и в какой-то момент им придется принимать собственные решения.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Родители-Стрельцы всегда готовы к веселью и крутым вещам. Если ваш ребенок пропустит школу, потому что вы все пошли на пляж, это нормально.

Одна из ваших самых больших проблем — говорить, не думая, что может быть плохо, если вы сказали что-то грубое или бесчувственное. Быть веселым и непосредственным — это здорово, просто помните, что когда рядом ваши дети или другие дети, вы — взрослый.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Вы — опора своего ребенка. Вы усердно трудитесь и создаете невероятно стабильную среду для своих детей.

Ваша проблема в том, что вы можете быть слишком серьезным и ответственным. Нормально время от времени выдавливать улыбку, и крайне важно время от времени брать отпуск. Только работа и никаких развлечений никогда и ни для кого не работали.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вам наплевать, что думают другие, и вы воспитываете своих детей независимыми, творческими, открытыми личностями.

Вы относитесь к своим детям, как к своим сверстникам или друзьям, но иногда им нужно, чтобы вы были авторитетной фигурой. Найдите правильный баланс между тем, чтобы быть самим собой и источником силы и последовательности для своих детей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы по природе тянутся к детям и осыпают их любовью. Вы креативны, артистичны и любвеобильны .

Ваша родительская проблема заключается в том, что вы склонны к пассивной агрессии и/или эмоциональному манипулированию. Никто не может читать ваши мысли, поэтому говорите людям, что именно происходит, и двигайтесь дальше.

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