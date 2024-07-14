Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обожает картофель и знает множество рецептов его приготовления, чтобы было просто, максимально доступно и вкусно.

В этот раз на своей странице Instagram "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, пока продолжается сезон молодого картофеля, решил поделиться еще одним замечательным рецептом. По этому рецепту молодой картофель получается нежным внутри, но имеет хрустящую золотистую корочку.

Эктор Хименес-Браво

Здесь нет четкой граммовки. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет молодой картофель, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки, немного репчатого лука, яйца, а также зеленый лук для подачи.

Молодой картофель хорошо вымываем, чистить от кожуры не нужно. Нарезаем картофель на кусочки среднего размера и отвариваем до готовности в подсоленной воде.

молодой картофель

Отварной картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перекладывает на разогретую сковороду с растительным маслом. Далее добавляем к картофелю лук, нарезанный кубиками, соль, перец по вкусу и жарим до аппетитного золотистого цвета.

На отдельной сковороде "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто жарит яйцо, оставляя желток жидковатым.

На тарелку для подачи выкладываем молодую картошку с луком, сверху яйцо, добавляем соль, перец, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и можно наслаждаться.

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