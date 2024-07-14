Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво обожает картофель и знает множество рецептов его приготовления, чтобы было просто, максимально доступно и вкусно.

В этот раз на своей странице Instagram "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, пока продолжается сезон молодого картофеля, решил поделиться еще одним замечательным рецептом. По этому рецепту молодой картофель получается нежным внутри, но имеет хрустящую золотистую корочку.

Здесь нет четкой граммовки. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет молодой картофель, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки, немного репчатого лука, яйца, а также зеленый лук для подачи.

Молодой картофель хорошо вымываем, чистить от кожуры не нужно. Нарезаем картофель на кусочки среднего размера и отвариваем до готовности в подсоленной воде.

Отварной картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перекладывает на разогретую сковороду с растительным маслом. Далее добавляем к картофелю лук, нарезанный кубиками, соль, перец по вкусу и жарим до аппетитного золотистого цвета.

На отдельной сковороде "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто жарит яйцо, оставляя желток жидковатым.

На тарелку для подачи выкладываем молодую картошку с луком, сверху яйцо, добавляем соль, перец, посыпаем мелко нарезанным зеленым луком и можно наслаждаться.

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