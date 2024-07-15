Это тип людей со знаком Зодиака, которые думают, что все вращается вокруг них — что они центр мира.
Иногда они настолько поглощены собой, что забывают думать о других людях в своей жизни, и склонны быть о себе очень высокого мнения и ожидать от других много внимания и похвалы.
Эгоист — это, по сути, человек, который чрезвычайно поглощен собой и которому очень трудно видеть дальше своих личных интересов.
По мнению звезд, у этих знаков зодиака есть все, и даже больше, когда дело касается чрезмерной уверенности в себе и эгоизма.
Телец (20 апреля - 20 мая)
У Тельца очень сильная личность. Она гордится своими достижениями (что хорошо), но она также может быть чрезмерно гордой.
Она ожидает постоянной похвалы за свои усилия и не любит, когда ей говорят, что она неправа.
Иногда она может ожидать слишком много внимания, а иногда она может СЛИШКОМ много говорить о своих собственных достижениях.
Лев (23 июля - 22 августа)
Лев известен своей немногой эгоистичностью. Она любит быть в центре внимания и всегда ведет себя драматично, чтобы привлечь к себе внимание.
Она уверена в себе, но может быть и чрезвычайно высокомерной.
Она ненавидит, когда ее игнорируют, и никогда не согласится, чтобы к ней относились хуже, чем к королеве.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Скорпион склонен испытывать зависть, когда речь идет об успехе других.
Чтобы противостоять своей ревности, она обычно снова привлекает к себе внимание.
Она сосредоточится на собственных достижениях и слишком много будет говорить о себе.
Она с подозрением относится к тем, кто настроен против нее, и даже если ситуация не имеет к ней никакого отношения, она каким-то образом вмешивается в нее.
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