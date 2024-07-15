Картофельное пюре с котлетой – это максимально простое и вкусное сочетание, и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился новым рецептом этого блюда.

Известный шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал самый легкий рецепт картофельного пюре и котлет из куриного филе.

Для приготовления картофельного пюре "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

картофель – 6 шт.

молоко - 100 г

сливочное масло – 80 г

соль – по вкусу

Чтобы приготовить нежные и диетические куриные котлетки, берем:

филе куриное – 1 шт.

соль и перец черный молотый – по вкусу

мука - для панировки

Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво чистит и целым отваривает в подсоленной воде до готовности. Молоко разогреваем, чтобы оно было горячим.

К картофелю добавляем горячее молоко, сливочное масло и разминаем его до состояния пюре. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для максимально однородной консистенции сделал пюре с помощью блендера со специальной насадкой.

Куриное филе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на куски и измельчает блендером. Добавляем соль и перец по вкусу и перемешиваем фарш. Формируем котлетки небольшого размера, обваливаем их в муке и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.

Подаем картофельное пюре вместе с котлеткой, по желанию украшаем зеленью и можно наслаждаться.

Напомним, картофельные шкурки можно не выбрасывать – раньше "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить из них хрустящие и вкусные чипсы. Для этого картофельные шкурки просушиваем полотенцем, добавляем 2 ст.л. растительного масла, по 1 ч.л. соли и копченой паприки, перемешиваем и запекаем при 170 градусах 15-25 минут.

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