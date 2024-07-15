Известный шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал самый легкий рецепт картофельного пюре и котлет из куриного филе.
Для приготовления картофельного пюре "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- картофель – 6 шт.
- молоко - 100 г
- сливочное масло – 80 г
- соль – по вкусу
Чтобы приготовить нежные и диетические куриные котлетки, берем:
- филе куриное – 1 шт.
- соль и перец черный молотый – по вкусу
- мука - для панировки
Картофель "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво чистит и целым отваривает в подсоленной воде до готовности. Молоко разогреваем, чтобы оно было горячим.
К картофелю добавляем горячее молоко, сливочное масло и разминаем его до состояния пюре. "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво для максимально однородной консистенции сделал пюре с помощью блендера со специальной насадкой.
Куриное филе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на куски и измельчает блендером. Добавляем соль и перец по вкусу и перемешиваем фарш. Формируем котлетки небольшого размера, обваливаем их в муке и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.
Подаем картофельное пюре вместе с котлеткой, по желанию украшаем зеленью и можно наслаждаться.
Напомним, картофельные шкурки можно не выбрасывать – раньше "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить из них хрустящие и вкусные чипсы. Для этого картофельные шкурки просушиваем полотенцем, добавляем 2 ст.л. растительного масла, по 1 ч.л. соли и копченой паприки, перемешиваем и запекаем при 170 градусах 15-25 минут.
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