На этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепты сразу трех пикантных соусов, с которыми шашлык будет еще вкуснее.

На замену обычному кетчупу или майонезу, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует попробовать кое-что новенькое. Готовятся все соусы очень просто и быстро, поэтому обязательно попробуйте все три, чтобы выбрать, что вам больше всего нравится.

Для приготовления первого соуса "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

петрушка – несколько веточек

аджика - 150 г

вода - 150 г

соль, перец и сахар – по вкусу

Просто перебиваем все блендером до однородности – и наш соус к шашлыку готов.

Еще один из вариантов соуса к шашлыку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит на основе сметаны. Нам понадобятся следующие ингредиенты:

сметана - 100 г

чеснок – 1 зуб.

петрушка – несколько веточек

соль, перец, лимонный сок – по вкусу

Так же просто перебиваем все блендером – и соус готов.

Третий соус – томатный чили. Для его приготовления "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует:

помидоры – 2 шт.

перец острый – 1 шт.

петрушка – несколько веточек

чеснок – 1 зуб.

Для идеальной консистенции помидоры чистим от кожуры. Снова помещаем все ингредиенты в блендер и перебиваем до однородности.

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