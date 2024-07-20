На этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепты сразу трех пикантных соусов, с которыми шашлык будет еще вкуснее.
На замену обычному кетчупу или майонезу, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует попробовать кое-что новенькое. Готовятся все соусы очень просто и быстро, поэтому обязательно попробуйте все три, чтобы выбрать, что вам больше всего нравится.
Для приготовления первого соуса "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- петрушка – несколько веточек
- аджика - 150 г
- вода - 150 г
- соль, перец и сахар – по вкусу
Просто перебиваем все блендером до однородности – и наш соус к шашлыку готов.
Еще один из вариантов соуса к шашлыку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво готовит на основе сметаны. Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сметана - 100 г
- чеснок – 1 зуб.
- петрушка – несколько веточек
- соль, перец, лимонный сок – по вкусу
Так же просто перебиваем все блендером – и соус готов.
Третий соус – томатный чили. Для его приготовления "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует:
- помидоры – 2 шт.
- перец острый – 1 шт.
- петрушка – несколько веточек
- чеснок – 1 зуб.
Для идеальной консистенции помидоры чистим от кожуры. Снова помещаем все ингредиенты в блендер и перебиваем до однородности.
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