На этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил множество рецептов из картофеля, но особенно выделяются картофельные шарики с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- Картофель – 300 г
- Сыр моцарелла – 40 г
- Твердый сыр – 50 г
- Крахмал – 2 ст.л.
- Петрушка – по вкусу
- Соль и перец – по вкусу
- Яйцо – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Кукурузные хлопья – 100 г
Приготовление:
Очистить картофель, нарезать на куски, отварить до готовности и размять в пюре, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
К остывшему картофельному пюре добавить крахмал, тертый твердый сыр, мелко нарезанную петрушку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать до однородной консистенции.
Из картофельной массы сформировать небольшие шарики, вкладывая внутрь каждого шарика кусочек моцареллы.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в миске взбить яйцо и добавить выжатый чеснок, перемешать вилкой. Кукурузные хлопья измельчить и высыпать на тарелку для панировки. Каждый картофельный шарик сначала обмакнуть в яично-чесночную смесь, затем обвалять в измельченных кукурузных хлопьях.
Разогреть растительное масло во фритюрнице до температуры 160-170 градусов. Жарить картофельные шарики во фритюре около двух минут, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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