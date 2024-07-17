Постоянный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, закуска получается хрустящей снаружи и нежной внутри, с тягучим сыром.

На этот раз у себя в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил множество рецептов из картофеля, но особенно выделяются картофельные шарики с сырной начинкой.

Ингредиенты:

Картофель – 300 г

Сыр моцарелла – 40 г

Твердый сыр – 50 г

Крахмал – 2 ст.л.

Петрушка – по вкусу

Соль и перец – по вкусу

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Кукурузные хлопья – 100 г

Приготовление:

Очистить картофель, нарезать на куски, отварить до готовности и размять в пюре, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

К остывшему картофельному пюре добавить крахмал, тертый твердый сыр, мелко нарезанную петрушку, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать до однородной консистенции.

Из картофельной массы сформировать небольшие шарики, вкладывая внутрь каждого шарика кусочек моцареллы.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в миске взбить яйцо и добавить выжатый чеснок, перемешать вилкой. Кукурузные хлопья измельчить и высыпать на тарелку для панировки. Каждый картофельный шарик сначала обмакнуть в яично-чесночную смесь, затем обвалять в измельченных кукурузных хлопьях.

Разогреть растительное масло во фритюрнице до температуры 160-170 градусов. Жарить картофельные шарики во фритюре около двух минут, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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