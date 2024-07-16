Украинская звезда и искусная хозяйка Ольга Сумская знает множество рецептов, любит готовить и иногда, когда есть время, делится рецептами со своими поклонниками.
Так, актриса после съемок успела сделать вкусную запеканку и поделилась рецептом на странице в Инстаграм. И этот рецепт настолько простой, что повторить его сможет каждый.
«После съемки успела сделать очень вкусную запеканку без муки со стевией! Кстати, впервые не добавляла сахара, планирую в дальнейшем так и делать, вкус отличный и пользы больше!», - подчеркивала Сумская.
Ингредиенты нужны следующие: творог – 500 г, яйца – 2 шт, ваниль – пакетик, сметана – 100 г, стевия – по вкусу.
Запеканка без муки на завтрак.
Запеканка без муки на завтрак.
Приготовление запеканки: необходимо соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.
«Можно даже сбить блендером с ножом, тогда будет как чизкейк», – подчеркнула Сумская.
Далее смазываем форму топленым маслом и заливаем смесь.
Запеканка без муки на завтрак.
Сверху на запеканку выкладываем кусочки чистых яблок или абрикосов.
Вот и все! Запеканку можно отправлять в духовку, а затем наслаждаться.
Отметим, что употребление запеканки позволяет укрепить кости и зубы, нормализует пищеварение. Блюда из творога также очень полезны для здоровья ногтей и волос, для сердечно-сосудистой и нервной систем.
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