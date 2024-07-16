Очень вкусную и нежную запеканку можно приготовить и без муки, и без сахара, а как это сделать рассказала и показала известная украинская телеведущая и актриса Ольга Сумская.

Украинская звезда и искусная хозяйка Ольга Сумская знает множество рецептов, любит готовить и иногда, когда есть время, делится рецептами со своими поклонниками.

Так, актриса после съемок успела сделать вкусную запеканку и поделилась рецептом на странице в Инстаграм. И этот рецепт настолько простой, что повторить его сможет каждый.

«После съемки успела сделать очень вкусную запеканку без муки со стевией! Кстати, впервые не добавляла сахара, планирую в дальнейшем так и делать, вкус отличный и пользы больше!», - подчеркивала Сумская.

Ингредиенты нужны следующие: творог – 500 г, яйца – 2 шт, ваниль – пакетик, сметана – 100 г, стевия – по вкусу.

Запеканка без муки на завтрак.

Запеканка без муки на завтрак.

Приготовление запеканки: необходимо соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.

«Можно даже сбить блендером с ножом, тогда будет как чизкейк», – подчеркнула Сумская.

Далее смазываем форму топленым маслом и заливаем смесь.

Запеканка без муки на завтрак.

Сверху на запеканку выкладываем кусочки чистых яблок или абрикосов.

Вот и все! Запеканку можно отправлять в духовку, а затем наслаждаться.

Отметим, что употребление запеканки позволяет укрепить кости и зубы, нормализует пищеварение. Блюда из творога также очень полезны для здоровья ногтей и волос, для сердечно-сосудистой и нервной систем.

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