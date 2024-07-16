Ответственность за нарушение будут нести руководители заведений торговли, питания и сферы услуг.

В Украине предлагается повысить штрафы в 360 раз за публичное прослушивание российской музыки. Ответственность за нарушение будут нести руководители заведений торговли, питания и сферы услуг.

Об этом говорится в законопроекте №9547 , предусматривающем внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады, тогда как действующий штраф составляет всего 70 гривен.

Законопроект предлагает значительно повысить штрафы за публичное прослушивание российской музыки в общественных местах, увеличив их с текущих 70 гривен до 5100-25500 гривен. Ответственность за нарушение будут нести руководители заведений торговли, питания и сферы услуг.

Согласно новым предложениям, штрафы хотят повысить:

5100-8500 гривен (300-500 тысяч рублей) за первое нарушение;

17000-25500 гривен за повторное нарушение.

Законопроект также определяет основания для наложения штрафа, к которым относятся:

публичное исполнение;

показ;

демонстрация;

оповещение музыкальных фонограмм, видеограмм, клипов и других российских произведений.

В пояснительной записке к законопроекту, инициированному 16 депутатами и поддержанному языковым омбудсманом Тарасом Кременем, указано, что нынешние штрафы не справедливы. В качестве примера приведен инцидент в селе Погребы на Киевщине в 2023 году, когда посетительница заведения сделала замечание по поводу русской музыки в караоке, за что ее вытолкали из помещения.

Полиция составила протокол, предусматривавший штраф для заведения от 17 до 170 грн. Это показывает, что существующие штрафы не достаточны для предотвращения подобных нарушений.

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