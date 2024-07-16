Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 16 июля с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 16 июля, что принесет этот день для вас.

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Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 16 июля:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Жезлов

Вам не чужды невзгоды, и когда жизнь бьет вас сильно, вы бьете в ответ вдвое сильнее, даже если это означает слезы и пот. Это потому, что вы — баран.

Сегодня жизнь может подкинуть вам крученый мяч, и вам нужно будет настроиться на то, чтобы сделать это. Вы можете не чувствовать, что выиграли все свои битвы, но те, которые вы выиграете, будут огромными.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая

Итак, вы не сделали этого. Это совершенно нормально. В жизни не всегда важна цель или мечта, а путешествие.

Хоть это и звучит скромно и не совсем то, что вам сейчас хотелось бы услышать, но благодаря упорному труду и усилиям вы стали намного сильнее.

В следующий раз у вас все получится, и, возможно, ожидание принесет даже лучший результат — лучший, чем тот, который вы получили бы в этот раз.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Маг

Вы получаете карту Таро Маг, которая является той, которой вы управляете, и это сигнал, что вы здесь не для того, чтобы притворяться кем-то, кем вы не являетесь. Вы талантливы, искусны, и вы на самом деле довольно хороши в многозадачности.

Итак, Близнецы, вот где резина встречается с дорогой. Будьте собой, и это может означать, что вы направите часть своей суперзаряженной энергии в одно единственное направление, чтобы сделать то, что вы запланировали сделать сегодня.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Император, перевернутая

Иногда вы не хотите манипулировать, но вы можете использовать чувства, чтобы заставить людей делать то, что вы хотите, во имя любви, а иногда просто потому, что вы чувствуете, что знаете лучше, чем они.

Этот тип энергии обернется против тебя, Рак. Ты знаешь, что не следует использовать доверие таким образом, чтобы контролировать других.

Почему бы вам просто не позволить людям заниматься своими делами, и если это причиняет им боль, они научатся. Им будет гораздо больнее, что вы манипулировали, и это не способ сохранить дружбу.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая

Вы добрались до конца этого пути, и вдруг все пошло не так, как вы планировали. Люди вас подвели. Ситуации не оправдали ожиданий.

Обещания были нарушены, и теперь вы стоите там, сдерживая слезы из-за всех потраченных денег, времени и энергии. Вы можете не суметь возместить эту потерю, по крайней мере, не сейчас.

Но ты не можешь винить себя. Не будь слишком строг к себе, Лев. Ты сделал все, что мог, и в твоей жизни будет причина для этого периода. Тебе просто нужно подождать, чтобы узнать, какая именно.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Ты слишком много делаешь, Дева. Ты отдаешь себя весь день, а потом, когда день заканчивается, ты падаешь. Вся твоя энергия выкачана из тебя, и теперь твоя очередь.

Вы не всегда делаете перерыв, когда знаете, что должны, но в этот раз вы должны потребовать его от себя. Слишком много людей зависят от вашей высокой энергии, и если вы позволите себе выйти из-под контроля, вы подведете не только себя, но и всех остальных.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Кубков

Что бы ни происходило в вашей жизни, вы всегда находите способ относиться к другим с добротой и мягкостью.

Хотя люди не видят вашей мягкой стороны, когда вы тверды и честны, вы все равно относитесь к ним с любовью и уважением, которых, по вашему мнению, они заслуживают.

Вы — воплощение женской, рождающей энергии, Весы. Ваши добрые дела дают жизнь сегодня.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Куй железо, пока горячо, Скорпион. Все системы запущены, и дверь возможностей открывается для тебя. Не стой там с отвисшей челюстью, внезапно усомнившись в себе.

Вы не самозванец. Если кто-то и должен был воспользоваться этим моментом, так это вы, Скорпион. Это ваше время. Позвольте своей амбициозной стороне проявить себя.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая

Тот факт, что вас попросили взять на себя руководящую роль, не означает, что вы обязаны это делать.

Ответственность может ощущаться как большой комплимент. Кто-то говорит, что чувствует, что вы можете справиться с этой ролью, но хотите ли вы этого? Вот вопрос, который нужно задать себе.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

То, что ты чувствуешь внутри, имеет значение, Козерог. Одно дело иметь вокруг себя людей, к которым можно зайти и поговорить, но знаешь ли ты, кто заслуживает доверия, а кто нет?

Ваши отношения должны быть больше о любви и меньше о том, что вы можете получить. Пока вы еще узнаете кого-то, обратите внимание на тонкие знаки, которые также раскрывают состояние его сердца.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Мир, перевернутая

Итак, тебе придется подождать, и это совсем не весело, не правда ли, Водолей?

Жизнь нажала на кнопку паузы, и теперь вы движетесь не так быстро, как хотелось бы, но не стоит беспокоиться.

Задержки не означают, что ничего не получится. Это способ вселенной сказать: «не сейчас», и это акт защиты для вас.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Четверка Мечей

Найдите время для себя. Отвлекитесь от беспокойства и шума, чтобы вы могли подумать и обрести ясность.

На вашем пути могут возникнуть препятствия, но у вас есть возможность сделать выбор и сделать то, что вам нужно.

Это потребует от вас некоторых жертв, но в конечном итоге это того стоит.

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