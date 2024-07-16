Одесса до сих пор находится в ладерах за нарушение языкового закона. В этом городе ежедневно фиксируют языковые скандалы. В этот раз очередной речевой скандал произошел на одесском пляже. Женщины поссорились из-за песен покойного солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

Видео облетело ряд телеграмм-каналов.

По видеоматериалам видно, что конфликт возник из-за требования украиноязычной отдыхающей отключить "русскую музыку". Слушатели русской музыки начали ей возражать, а одна из женщин предложила пересмотреть Конституцию и заявила, что прослушивание русской музыки не запрещено.

Также после того как их попросили выключить российскую музыку, главный виновник конфликта заявил, что украинский язык "как был, так и остался телячим".

"Что хочу то и слушаю. Это не ваш пляж. Почитайте Конституцию. Это не запрещено. А еще украинский язык "как был, так и остался телячим", - кричала женщина. Примечательно, что защитница русской попсы разговаривала исключительно на русском языке. А в самом конце вообще перешла на мат и послала другую женщину.

По информации телеграмм-каналов Одессы, на пляже звучала музыка от советской группы "Ласковый май".

В комментариях под видео конфликта большинство людей поддержало женщину, которая требовала отключить российскую песню. Многие напомнили, что Россия напала на Украину, поэтому русской культуре и языку здесь не место.

"Ждем видео с извинениями от этой дури", "Эта дура забыла, что россия нас убивает", "Наушники никто не отменял, в чем проблема", "Украинский язык очень красив и мелодичен", "Обижать язык, даже если он ему не родная, и вести себя как быдло это так по-кацапски", - писали в комментариях.

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