Сочная, легкая в приготовлении, полезная и сытная – это все о яичнице, рецептом которой поделился известный шеф-повар, ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко.

От такой яичницы на завтрак отказаться никто не сможет. Она ведь не простая, а «прокаченная».

И, по словам ресторатоора Евгения Клопотенко, "прокачать" яичницу совсем просто. И для этого нужны яйца, помидоры, зира, сладкий перец, лук, чеснок, чили и томаты пелати.

«Хорошо обжариваете все с томатами пелати. Пелати – для соусности и насыщенности. Потом, когда все закипит и запахнет, вбиваете яйца», - рассказывал Клопотенко о ходе приготовления яичницы.

Теперь добавляем к яичнице немного зиры и белого йогурта.

«Тушите минут 5-7 под крышкой или просто поставьте сковородку в духовку», - комментировал шеф-повар, готовя яичницу.

Рецепт яичницы на завтрак.

Рецепт яичницы на завтрак.

Также Клопотенко признавался, что это блюдо, шакшук, он ест прямо со сковороды.

В комментариях к рецепту подписчики рассказывают, что знают вкус шакшуки еще с детства, но не знали, что она так называется.

«С детства мне то бабушка готовила, а потом выяснилось что-то какая-то шакшука.. и где она вот в своем ушибе о таком слышала, кто знает, а может, это то же, что все гениально вкусное – просто»,

«Очень вкусно!»,

«Очень вкусно! Частенько так готовлю,. только добавляю томаты Чери, вместо пилати, которые режу пополам и отдельно купаю в ложке кетчупа (любимого)!...» .

Рецепт яичницы на завтрак.

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