Ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко уверяет, что рыба, засоленная в домашних условиях – это гораздо вкуснее магазинного варианта.

И для того, чтобы в этом смог убедиться каждый Клопотенко показал, как быстро и легко можно засолить рыбу.

«Это изи, а домашняя всегда вкуснее», - заверил Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Для того, чтобы засолить красную рыбу победитель «Мастер Шеф» и ресторатор предлагает взять 200 г соли на 500 г рыбы.

«Покрываем красную рыбу солью на ночь. Смываем соль водой, добавляем зелень укропа и цедру лимона, смакуем», – коротко рассказал о рецепте Клопотенко.

Как вкусно и быстро засолить красную рыбу.

Также Клопотенко заверил, что на вкус такая рыба будет замечательной:

«Конечно, рыба потеряет какой-то % влаги, но вкус и структура рыбы будут прекрасны».

Клопотенко также подчеркнул, что такую ​​рыбу можно смаковать уже через 4 часа.

«Да, через 4 часа можно пробовать».

Как вкусно и быстро засолить красную рыбу.

Отметим, что этот рецепт, как вкусно засолить красную рыбу, удивил некоторых подписчиков на странице Клопотенко.

Также некоторые решили поделиться своими советами о том, как лучше засолить рыбу:

«Вот зачем столько соли?»,

«Ну, без сахара у рыбы вкус не очень хороший. Нужно три ложки соли – 1 ложку сахара. Солить не круто, потому что никакая вода не поможет, надо будет вымачивать»,

«А я добавляю еще сахар в пропорции 2:1 (2 части соли и одна сахара, коричневого)»,

«Я добавляю укроп, цедру лимона и перец, когда засаливаю. Очень вкусно получается тоже».

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