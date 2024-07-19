Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам рецепт замечательной закуски для посиделок с друзьями и семьей.

В этот раз на своей странице Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вкусные и полезные чипсы из лаваша, а также соус к ним.

"Идеальный вариант для летнего перекуса", – подчеркнул "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления чипсов "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

лаваш

масло оливковое – 2 ст.л.

соль, перец черный молотый, орегано, копченая паприка, куркума – по 0,5 ч.л. каждой специи

Вы можете добавлять в чипсы свои любимые специи и менять пропорции по своему вкусу.

Подавать чипсы из лаваша "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает вместе с мексиканским гуакамоле. Для этого нам понадобится:

авокадо — 2 шт.

лук синий – 0,5 шт.

сок лайма – по вкусу

помидор – 1 шт.

соль и перец - по вкусу

Лаваш "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на треугольнички. К растительному маслу добавляем соль, специи и хорошо перемешиваем заправку с кусочками лаваша.

Выкладываем треугольнички на противень, застеленный пергаментом, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 10-12 минут – и наши хрустящие и вкусные чипсы из лаваша готовы.

Чтобы приготовить гуакамоле, авокадо можно либо просто размять вилкой, либо мелко нарезать, как это сделал судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво. Синий лук и помидор тоже мелко нарезаем. Доводим соус до вкуса солью, перцем и соком лайма, перемешиваем и подаем вместе с чипсами.

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