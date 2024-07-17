Сегодняшний гороскоп Таро несет мощную энергию 17 июля.

Вот как она повлияет на каждый знак зодиака.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 17 июля

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая

У кого есть время ждать, пока кто-то сам поймет, чего он хочет? Не у тебя, Овен. У тебя сегодня слишком много дел, и хотя ты предпочел бы работать с партнером, он может быть не на той же волне, что и ты. Не позволяй этому помешать тебе двигаться дальше. Не держи обиду, потому что это никогда никому не приносит пользы. Оставь их дома и иди за своим.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Влюбленные, перевернутая

Ну, Телец, ты проверил воду и обнаружил, что твое сердце на самом деле там, где ему и следует быть. Трудно поверить, что трава не только не зеленее на другой стороне, но ты пришел, чтобы наслаждаться своей стороной лужайки в любви. Тебе нравится, где ты находишься, и кто знает? Может быть, ты сможешь построить хорошие, счастливые отношения с человеком, который покорил твое сердце.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Башня, перевернутая

Уф. Это было близко, не так ли, Близнецы? Вас почти обманули, но вы увидели эти красные флажки и в мгновение ока оказались за дверью. Это хорошее чувство, когда вы начинаете играть и понимаете, что некоторые битвы никогда не могут быть выиграны. Некоторых людей никогда не исправить. Вы не эксперт, и любовь может зайти только до определенного предела. Лучше отпустить отношения, чем потерять себя. Вы извлекли уроки и стали намного умнее, чем когда-либо прежде.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

Вы усвоили, что единственный способ получить желаемое в жизни — это упорный труд. Удача может прийти только к тем, кому повезло и кто оказался в нужном месте в нужное время. Но совершенно очевидно, что есть гора, на которую вам нужно взобраться, и единственный способ добраться до другой стороны — это вложить время, энергию и усилия. Вам, Рак, не будут раздавать подарки на серебряных блюдечках. Нет. Вы должны сами создавать свое будущее.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Иногда вам просто нужно позволить кому-то другому вести вас. Ваш друг принял определенные решения, и, насколько вам известно, это не обернется для него хорошо, вы не можете заставить его увидеть свет. Они ослеплены своими эмоциями, и единственный способ для них научиться — позволить отношениям развиваться до самого конца. Вы можете быть поддерживающим другом и выслушивающим ухом. Или вы можете ничего из этого не делать, а просто пожелать им всего наилучшего и ждать звонка, когда они скажут вам, что наконец-то решили все отменить.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Смерть, перевернутая

Время начать все заново. Это странное чувство, когда ты знаешь, что все, что ты думал, что у тебя будет, больше не является частью твоей жизни. Дом, в котором ты думал, что будешь жить, работа, которую ты думал, что у тебя будет, все изменилось. Одна неудача в будущем повела в другом направлении. Но это благословение для тебя. С правильным настроем, энергией и сосредоточенностью ты сможешь восстановиться и иметь более сильное и лучшее будущее. Ты оглянешься назад и скажешь, что это было лучшее, что когда-либо случалось со мной.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Иерофант, перевернутая

Трудно, когда вы больше не чувствуете себя связанным с политической или религиозной организацией, которую вы когда-то поддерживали. В последнее время вы можете бороться с тем фактом, что многие убеждения или действия не резонируют с вашими личными убеждениями. Поэтому вам нужно будет принять решение, отстранитесь ли вы или нет, и это может означать также оставление нескольких друзей позади, или просто молчание и плыть по течению, когда это уместно. Это трудное решение, но вы должны следовать своему сердцу.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Мир, перевернутая

Оказывается, работа не стоила своей оплаты. Вы осознали, что громкий титул и стрессовая работа на самом деле ничего вам не дают, а приводят к несчастью и горю. Вы готовы найти карьеру, которая может быть не такой прибыльной, но дает вам сильное чувство удовлетворения и счастья. Вы можете решить пойти в преподавание, продажи или вернуться в школу, чтобы стать парикмахером. Все лучше, чем то, где вы сейчас, и вы готовы к переменам.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая

Вы любите свое время для себя, но в последнее время одиночество привело к тому, что вы чувствуете себя уныло и немного скучно морально. Пришло время выйти и пообщаться. Вам нужно быть рядом с людьми, которые стимулируют идеи и дают вам свежий взгляд. Вы знаете, как быть душой компании, Стрелец, и пришло время вернуться на сцену.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Император, перевернутая

Есть любовь, а есть контроль, и, возможно, вы немного перешли свои границы. Признайте свою вину и загладьте свою вину. Жизнь слишком коротка, чтобы бороться из-за вещей, которые в конечном итоге не имеют значения. Ни у кого нет времени на мелочи, особенно у вас, Кэп.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая

Вы открыли свое сердце и позволили своим эмоциям свободно течь, и теперь вы чувствуете разочарование в своих отношениях. Вы хотели бы, чтобы ваш партнер был более открытым и увидел, как все может быть прекрасно, если вы оба пойдете навстречу друг другу. Вы можете восстановить свои интуитивные способности и испытать чувство удовлетворения и эмоциональной ясности.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Звезда, перевернутая

Отсутствие ответа на молитвы не означает, что вселенная не слушает, но это может означать, что то, чего вы желаете, не идеально для вас сейчас или вообще неправильно. Верьте, что вещи, которые происходят сейчас, именно такие, какими они должны быть.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.