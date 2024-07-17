Гороскоп на 17 июля для всех знаков Зодиака, нам, возможно, придется столкнуться с тем, кто, как мы чувствуем, сдерживает нас, и битва может оказаться не такой чистой, как нам бы хотелось.

Ежедневный гороскоп на 17 июля, несмотря на то, что путь может вывести из конфликта между двумя сторонами, хороший компромисс редко полностью удовлетворяет обе стороны.

Овен

21 марта – 19 апреля

Текущие близкие отношения могут дать вам новый взгляд на вашу семью происхождения. Динамика власти, которую вы, возможно, просто принимали как должное, может показаться более шокирующей для того, кто не привык видеть ее в действии, и он может так сказать. Примите во внимание любую обратную связь, которую вы получаете сейчас, просто помните, что источник может иметь собственные предубеждения. Будьте открыты для изменений, но остерегайтесь обменивать одни проблемы на другие.

Телец

20 апреля-20 мая

Некоторые части вашего взгляда на мир могут быть проверены сейчас, поскольку вы видите, что то, что на самом деле работает в вашем непосредственном окружении, отличается от того, что предполагает ваша идеология. Признать свою неправоту всегда трудно, но вы можете чувствовать себя менее стыдно за себя, если сможете признать, что ваши взгляды были разумными в среде, которая существовала в то время, когда вы пришли к ним. Когда меняется сам мир, нормально позволять себе также адаптироваться.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Вы можете чувствовать себя заблокированным от продвижения к своим финансовым целям, и вы можете подумать, что это не ваша вина — может показаться, что на пути стоит кто-то другой. Импульсивный риск, чтобы продвинуться вперед, может быть менее страшным, чем прямая конфронтация с проблемным человеком. Хотя попытки улучшить свое финансовое положение отдельно от того, что оспаривается, могут вам помочь, убедитесь, что ваше желание отомстить не затмевает ваш здравый смысл. Не ставьте на кон то, что вы не можете позволить себе проиграть.

Рак

21 июня-22 июля

Тот, кого вам действительно нужно отчитать, может показаться непроницаемым. Если противостояние им слишком нервирует, у вас может возникнуть соблазн выместить свой гнев на людях, с которыми вы живете. Вам лучше открыться своей домашней команде о том, что вас тяготит — в идеале, до того, как вы сорветесь. Они могут, по крайней мере, оказать эмоциональную поддержку и подтвердить вашу правоту, чтобы вы чувствовали себя менее одинокими. В лучшем случае они даже смогут помочь вам решить проблему.

Лев

23 июля – 22 августа

Работа или другие обязанности могут казаться обременительными сегодня, и вам может показаться очевидным, что это вызвано какой-то токсичной динамикой, которая скорее ходит на цыпочках, чем открыто обсуждается. У вас есть власть решить, хотите ли вы продолжать ходить на цыпочках или рискнуть обсудить проблему. Хотя вы не можете гарантировать, что необходимый разговор будет комфортным, если вы решите его начать, вы уже знаете, что вам некомфортно с тем, как обстоят дела сейчас. Вряд ли дела пойдут лучше, если кто-то не займет позицию.

Дева

23 августа – 22 сентября

Вы можете оказаться в конфликте с организацией, к которой принадлежите в это время. Независимо от того, подталкиваете ли вы их к изменениям или они подталкивают к изменениям вас, один из способов прорваться через путаницу может заключаться в том, чтобы посмотреть, какая сторона действует в соответствии с заявленными ценностями организации. Что бы вы ни обнаружили, это также может быть прекрасной возможностью для вас понять, придерживаетесь ли вы этих ценностей сами. Если вы отдалились друг от друга, признание реальности ваших различий может быть лучшей политикой.

Весы

23 сентября – 22 октября

Куда бы вы ни пошли, дома или на работе, сегодня вы, вероятно, кажетесь посредником. Если мир между двумя враждующими сторонами зависит от вас, то, по крайней мере, есть возможность попросить о некоторых уступках ради собственных интересов. Хотя вы можете гордиться тем, что можете решать проблемы всех остальных, в долгосрочной перспективе вам может принести наибольшую пользу исправление нескольких вещей для себя, пока вы исправляете все для других. Быть таким уязвимым может быть трудно, но полезно.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Убеждения, которые действительно мотивируют некоторые из ваших взглядов на мир, могут стать очевидными сегодня. Они могут оказаться не такими, как вы ожидали, и вы можете почувствовать, что правда каким-то образом заставляет вас выглядеть мелочным или не таким искушенным, как вам бы хотелось. Прежде чем судить себя слишком строго, помните, что если действия в соответствии с вашей философией приводят к положительным результатам в реальном мире, то, возможно, вам не нужно чувствовать себя плохо из-за того, что вы пришли к правильному ответу по неправильным причинам. Сосредоточьтесь на том, что работает.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Кто-то может пытаться заставить вас инвестировать в финансовую возможность, но вы можете быть подозрительны по причинам, которые вы не можете точно определить. Хотя получение всех фактов, безусловно, важно, вы можете не захотеть вмешиваться, даже если можно доказать, что это в ваших интересах. Изучение того, как ваши коллеги справлялись с похожими ситуациями, будет для вас познавательным, даже если вы решите пойти по другому пути или лишь частично последуете их примеру.

Козерог

22 декабря – 19 января

Борьба за власть может выплеснуться на поверхность в близких отношениях сегодня. Даже если ваше поведение можно объективно описать как контролирующее, его корнем может быть обоснованная потребность, которая, по вашему мнению, не будет удовлетворена, если вы просто спросите об этом другого человека напрямую. Внешняя авторитетная фигура может помочь вам урегулировать этот спор. Возможно, вам будет трудно признать, что у вас есть потребности, но такая уязвимость может помочь вам вернуть отношения в нужное русло.

Водолей

20 января – 18 февраля

Вы можете быть действительно сосредоточены на правильном способе выполнения рутинных задач сегодня, но этого может быть недостаточно для вас, чтобы делать все правильно самому. Если вы понимаете, что вы критикуете других за мелочи, вам, возможно, следует взглянуть на то, чего вы надеетесь достичь, пытаясь контролировать их технику. Оценка ваших скрытых намерений через призму вашего более широкого взгляда на жизнь может помочь вам найти более продуктивный способ удовлетворить ваши более глубокие потребности.

Рыбы

19 февраля-20 марта

В сообществе, частью которого вы являетесь, дела могут идти не так, как вам хотелось бы, и это может побудить вас напомнить им о деньгах или других ресурсах, которые вы им давали в течение долгого времени. Это может, по крайней мере, вызвать у вас обидчивое согласие на данный момент. Однако, если вы действительно не на одной волне с этими людьми, вам, возможно, лучше выяснить, как распутать свои ресурсы с их ресурсами как можно скорее. Таким образом, у вас будет больше свободы следовать своим путем в будущем.

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