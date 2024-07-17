В ближайшее время правительство рассмотрит и с высокой степенью вероятности примет в целом законопроекты №11258 и №11259, касающиеся налогов.

Украинцам хотят отменить часть налогов. В ближайшее время правительство Украины планирует принять законопроекты, предусматривающие освобождение от пошлины и НДС на импорт электрогенераторного оборудования, ветро- и солнечного оборудования, аккумуляторов, средств для противоминной деятельности и противодействия техническим разведкам.

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") объявил о намерении правительства в ближайшее время рассмотреть и, вероятно, принять в целом законопроекты №11258 и №11259.

Эти инициативы предусматривают предоставление льгот по пошлине и НДС на импорт в Украину следующих категорий оборудования:

электрогенераторного оборудования;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности);

средств для противоминной деятельности;

оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Законопроекты предусматривают временное освобождение от налогообложения НДС и ввозной пошлины на оборудование, необходимое для строительства и восстановления различных видов энергогенерации, таких как ветроэлектростанции, солнечные электростанции, гидроэлектростанции, тепловые электростанции, газопоршневые и газотурбинные установки, а также накопители электроэнергии.

Эти льготы будут действовать во время военного положения в Украине, но не позднее 31 декабря 2025 года.

Предлагается временно освободить от налогообложения НДС и ввозной пошлины операции по импорту товаров на таможенную территорию Украины при заключении договоров купли-продажи между поставщиками товаров или услуг и субъектами хозяйствования, имеющими лицензии на определенные виды деятельности на рынке электрической энергии и природного газа.

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