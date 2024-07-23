Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом популярной закуски из томатов, которая идеально дополнит любые мясные, рыбные и овощные блюда.

Известный шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить вкусные вяленые томаты.

"Это то, что точно должно быть в холодильнике каждой хозяйки. С ними можно приготовить множество блюд: брускеты, салаты, добавлять в пасту, пиццу или гарниры", - советует "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления вяленых томатов "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

помидоры черри

чеснок (сухой и свежий)

чабрец или другие ароматные травы

соль

Также для заливки нам понадобится:

растительное масло

кинза или другая зелень

чеснок

соль

Помидоры "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает пополам, выкладывает на застеленный фольгой противень, посыпает солью, сухим чесноком, ароматными травами и немного поливает растительным маслом.

Если у вас электрическая духовка, то из-за отключения электроэнергии приготовление вяленых томатов может быть сложной задачей: нужно сушить помидоры в разогретой до 80-100 градусов духовке в режиме верх/низ без конвекции в течение 9 часов, периодически открывая духовку, чтобы выходила влага.

А в газовой духовке можно вялить томаты на минимальной температуре, прогревать ее, а затем выключать на некоторое время. Также не забываем периодически открывать дверцу духовки, чтобы выходил конденсат.

В банку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает мелко нарезанную зелень, слайсы чеснока, подсаливает, выкладывает вяленые томаты, добавляет специи, заливает растительным маслом и отправляет в холодильник.

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