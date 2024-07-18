Белокрылка любит тепло, влагу, быстро размножается и способна нанести непоправимый вред капусте и другим овощам, но эти простые средства, которые можно сделать своими руками, помогут справиться с вредителем.

Каждый огородник, садовод и агроном знает, что бороться с белокрылкой очень тяжело. В борьбе с белокрылкой необходимо соблюдать оптимальные сроки посева и посадки овощей, дистанции между растениями, проводить подкормку, не забывать делать прополку.

В борьбе с белокрылкой используют как химические и биологические средства, так и народные. Лучший эффект народных средств от белокрылки без химии дают на небольших участках.

Так, для того, чтобы спасти капусту от белокрылки можно сделать раствор из мыла и воды. Для этого необходимо 1 столовую ложку жидкого мыла соединить с 2 стаканами золы и добавить 10 литров воды. Таким раствором капусту опрыскивают.

Народные средства от белокрылки.

Также можно сделать раствор против белокрылки из 100 г измельченного чеснока и 0,5 литров воды. Жидкость должна настаиваться 5-6 дней.

Еще один раствор против белокрылки – 50 мл яблочного уксуса, 30 гр мыльной стружки и 50 мл яблочного уксуса. Обрабатівают растения от белокрылки таким раствором раз в неделю.

В борьбе с белокрылкой на капусте помогает чесночный настой. Необходимо измельчить 10 головок чеснока, поместить в кастрюлю и залить 5 литрами воды. После непродолжительного настаивания емкость ставят на плиту и варят два часа на маленьком огне.

Народные средства от белокрылки.

После отключения огня отвар должен постоять под крышкой еще несколько часов.

Чесничным настоем опрыскивают капусту каждые 7 дней, но перед этим его необходимо процедить.

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