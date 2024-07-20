Если ваши огородные культуры страдают от белокрылки, то этот способ точно поможет вам быстро избавиться от вредителя и спасти урожай.

Белокрылка наносит значительный вред капусте, огурцам, перцу, томатам, баклажанам и другим культурам, пишет Politeka.net.

Этот опасный вредитель представляет угрозу 200 видам растений.

На состояние растений отрицательно влияет не только непосредственно белокрылка, но и головневые грибы, поселяющиеся на сахаристых выделениях личинок вредителя. Кроме того, белокрылка является переносчиком многих вирусных заболеваний.

Всего одна самка белокрылки может отложить до 150 яиц.

С белокрылкой борьбу ведут разными способами: народными, биологическими, химическими.

О своем способе спасения капусты от белокрылки рассказал и опытный хозяин, автор канала "Корисне TV" .

"Я не верил, но от белокрылки помогло сразу!", - заверил хозяин.

Эффективное средство от белокрылки.

Для этого средства понадобится пять литров воды, а также любой инсектицид плюс акарицид, рассказал огородник.

«Конечно, лучше приобрести проверенного производителя», – посоветовал огородник

Также хозяин рассказал, что если принимать препарат Темпо, разводить его нужно не на 10 литров, как указано в инструкции, а на 5 литров.

«А также обязательно добавить прилипач, иначе как, например, на капусте, эта обработка не задержится. Также нужно правильно приготовить. Сначала добавляем прилипач в небольшую емкость с водой и тщательно перемешиваем до полного растворения. А затем добавляем наш инсектоакарицид в эту же емкость и тщательно перемешиваем», – рассказал мужчина о ходе приготовления раствора против белокрылки.

Эффективное средство от белокрылки.

Затем все добавляем в 5 литров воды, снова перемешиваем и заливаем в опрыскиватель.

«Опрыскиваем растения, на которые напала белокрылка, и уже на следующий день от нее не останется и следа», – заверил огородник.

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