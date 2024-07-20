Белокрылка наносит значительный вред капусте, огурцам, перцу, томатам, баклажанам и другим культурам, пишет Politeka.net.
Этот опасный вредитель представляет угрозу 200 видам растений.
На состояние растений отрицательно влияет не только непосредственно белокрылка, но и головневые грибы, поселяющиеся на сахаристых выделениях личинок вредителя. Кроме того, белокрылка является переносчиком многих вирусных заболеваний.
Всего одна самка белокрылки может отложить до 150 яиц.
С белокрылкой борьбу ведут разными способами: народными, биологическими, химическими.
О своем способе спасения капусты от белокрылки рассказал и опытный хозяин, автор канала "Корисне TV" .
"Я не верил, но от белокрылки помогло сразу!", - заверил хозяин.
Эффективное средство от белокрылки.
Для этого средства понадобится пять литров воды, а также любой инсектицид плюс акарицид, рассказал огородник.
«Конечно, лучше приобрести проверенного производителя», – посоветовал огородник
Также хозяин рассказал, что если принимать препарат Темпо, разводить его нужно не на 10 литров, как указано в инструкции, а на 5 литров.
«А также обязательно добавить прилипач, иначе как, например, на капусте, эта обработка не задержится. Также нужно правильно приготовить. Сначала добавляем прилипач в небольшую емкость с водой и тщательно перемешиваем до полного растворения. А затем добавляем наш инсектоакарицид в эту же емкость и тщательно перемешиваем», – рассказал мужчина о ходе приготовления раствора против белокрылки.
Эффективное средство от белокрылки.
Затем все добавляем в 5 литров воды, снова перемешиваем и заливаем в опрыскиватель.
«Опрыскиваем растения, на которые напала белокрылка, и уже на следующий день от нее не останется и следа», – заверил огородник.
Последние новости Украины:
Это удобрение поможет спасти помидоры и огурцы от жары: всего три ингредиента.
При первом появлении белокрылки: эксперты рассказали, чем обработать капусту.
Капуста и перец удивят урожаем: чем подкормить в июле, действенное средство за копейки.