От огурчиков, приготовленных по такому рецепту, сходят с ума и дети и взрослые – такую ​​консервацию можно добавлять и в другие блюда, например, в пиццу или домашнюю шаурму.

Хрустящие, сочные и пикантные – такими будут маринованные огурцы, рецептом которых поделилась на своей странице известный кулинар и фудблогерка Мария Макарчук, пишет Politeka.net.

«Огурцы как в Macdonalds для бургеров. Я люблю добавлять в шаурму и пиццу, а дети сходят с ума от бургеров, так в прошлом году порции не хватило, буду готовить больше, если хватит огурцов», - рассказала Мария.

Простой рецепт маринованных огурцов с горчицей.

По словам кулинара, этот рецепт огурцов очень простой – «все перемешать, и в банке».

«Стерилизую 10 минут банки по 0,5л. Закрутить и охладить под полотенцем. Сохраняются и в кладовке, и в погребе!», - говорит повар.

Итак, для рецепта консервированных огурцов понадобятся огурцы – 3 кг, соль – 40г, сахар – 180г, уксус 9% – 180 мл, масло – 100 мл, сухой чеснок – 1 ч.л, горчица в зернах – 6 ст.л, куркума - 2 ст.л, черный молотый перец – 1ч.л.

Простой рецепт маринованных огурцов с горчицей.

Из такого количества ингредиентов у Марии вышло 7 баночек по 0,5л.

«Рекомендую нарезать огурцы на шинковку для капусты! Это и быстро, и вкуснее», – рассказала Мария.

Также фудблогер показала процесс консервации огурцов по этому простому рецепту.

«Рецепт просто огонь!»,

«Делала по вашему рецепту в прошлом году. Очень понравилось! Ваши рецепты все вкусные, простые и доступные! Большое спасибо!",

«Делала в прошлом году. Понравились. Но там еще должен быть лук»,

«Делала в прошлом году на пробу, одну порцию. Это очень вкусно. И действительно, как говорит Маша, к бургерам именно то» , - комментируют этот рецепт консервированных огурцов подписчики на страницу Марии.

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