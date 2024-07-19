Между отдыхающими возник конфликт, а когда женщина пыталась успокоить одессита, тот ее обругал, ведь она общается на украинском.

Одесса продолжает быть в лидерах за нарушением языкового законодательства. Присущи Одессе речевые скандалы, часто их главными героями становятся защитники русского языка. На днях на одном из городских пляжей Одессы произошло очередное столкновение по поводу языкового вопроса. Видео с конфликтом облетело ряд телеграмм -каналов.

Между отдыхающими возник конфликт, а когда женщина пыталась успокоить одессита, тот ее обругал, ведь она общается на украинском.

По сообщениям местных СМИ, одессит пришел на пляж со своим йоркширским терьером, когда на его собаку набросилась большая собака. Тот начал ругаться и пугал своим поведением детей, отдыхавших на пляже. Одна из отдыхавших поблизости женщин пыталась успокоить мужчину, но услышав украинский язык, он мгновенно изменил свое поведение.

"Вали туда, откуда приехала, тварь", - ругался он. Когда мужчина понял, что его записывают на камеру, сразу отвернулся в сторону и отошел от женщины.

Напомним, что недавно в Одессе патрульные проигнорировали просьбу наказать парковщика, отказавшегося обслуживать клиентку на украинском языке. Полицейские требовали от активиста предоставить законодательные акты, обязывающие парковщика общаться на украинском. В полиции начали служебное расследование по этому инциденту.

Кроме того, в Одессе ресторан на "Ланжероне" оказался в центре языкового скандала. Гости заведения развлекались под популярную русскую музыку, но после обсуждения ситуации представительница ресторана принесла извинения.

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