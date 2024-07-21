Такая закуска из кабачков вам обязательно понравится – она просто и быстро готовится, не нуждается в сложных ингредиентах и ​​каких-то особых кулинарных навыках.

Сезон кабачков продолжается и для того, чтобы он не прошел даром, можно воспользоваться простым, но замечательным рецептом известного фудблогера Марии Макарчук.

«Невероятно вкусные кабачки. Готовлю так чаще всего. Это очень легкий в приготовлении рецепт», - рассказала кулинар на своей странице в Инстаграм об этом блюде, которое можно употреблять и просто так, и как гарнир.

Для приготовления такого летнего блюда из кабачков необходимы следующие ингредиенты: кабачки 2 шт., соль, перец по вкусу, прованские травы, масло 50 мл.

Рецепт летней закуски из кабачков.

Кабачки кулинар порезала, перемешала с ингредиентами и выложила на противень.

«Отправляю запекать 12-15 минут при 200 градусах», – прокомментировала кулинар ход приготовления закуски из кабачков.

Пока кабачки запекаются можно приготовить заливку. Для этого необходимы следующие ингредиенты: сметана – 150 мл, мука – 1 ст.л., яйцо – 1 шт, чеснок – 3 зубчика, зелень, соль и перец, а также вода 120 мл.

«Вообще летом готовлю кабачки довольно часто, потому что это вкусно и просто», – рассказала повар.

Рецепт летней закуски из кабачков.

Затем Мария выложила кабачки в форму для запекания и залила их соусом. Запекать закуску можно еще 15-20 минут.

«Запеченные кабачки перекладываю в форму для запекания, залить заливкой и в духовку еще на 15-20 минут при 220 градусах. По желанию, можно добавить сыр», – рассказала Мария.

В результате получается достаточно питательный, вкусный, простой в приготовлении гарнир, вкусный с рыбой, или с мясом.

«Или и просто так можно наесться», – подчеркнула Мария, добавив, что такое блюдо из кабачков обязательно понравится.

Отметим, что в кабачках есть пищевые волокна и вода, необходимые для нормальной работы кишечника. Это особенно важно для людей, мало двигающихся, ведут сидячий образ жизни. Положительно действует клетчатка и на микрофлору кишечника.

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